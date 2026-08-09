Вийшла до вбиральні – автобус поїхав: українка залишилася у чужій країні без документів та зв’язку

У компанії заявили, що шкодують через незручності, яких зазнали пасажири

Пасажирку на зупинці забув перевізник FlixBus

Українка Анастасія Шкут втрапила у неприємну пригоду під час мандрівки із Варшави до Перемишля. На зупинці у місті Жешув дівчина вибігла до вбиральні, а коли повернулася – її автобуса вже не було. Документи, багаж та особисті речі при цьому залишилися в салоні. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті tsn.ua.

Пасажирку на зупинці забув перевізник FlixBus. Анастасія каже, у автобусі була її подруга, вона просила водія зачекати, та марно. Дівчина намагалася наздогнати транспорт, але він не зупинився.

Далі почалася гонитва вже за наступним рейсом. Спочатку українка хотіла доїхати до наступної зупинки на таксі. Поїздка коштувала близько 400 злотих – майже п’ять тисяч гривень, тому від цієї ідеї вона відмовилася.

Дівчина придбала квиток на інший автобус FlixBus, який мав вирушити приблизно через дві години. Поки чекала, шукала місце, де можна зарядити телефон – залишалося близько 9% батареї. За її словами, кілька закладів відмовили, але в одному з магазинів погодилися допомогти. Утім, і цей варіант не спрацював: автобус запізнювався майже на годину.

Тоді Анастасія вирішила їхати потягом. Вона купила квиток до Перемишля, а до вокзалу її довіз таксист. Чоловік, почувши історію, допоміг знайти потрібну платформу. Українка встигла на потяг, а вже з Перемишля продовжила дорогу додому, до Дніпра.

Не перша подібна історія

Історія Анастасії нагадала про інші скарги пасажирів FlixBus. Торік розголосу набула ситуація з донькою українки Надії Терехової-Павлик.

Дівчина їхала автобусом із Парижа до Дрездена. Під час нічної зупинки в Люксембурзі вона запитала водія, чи може вийти купити воду. Водій дозволив. Однак через кілька хвилин автобус рушив без неї.

Пасажирка залишилася на заправці без документів, грошей, верхнього одягу та особистих речей. Додому вона змогла дістатися завдяки допомозі людей, які придбали їй квиток.

Окремою проблемою став багаж, який залишився в автобусі. Родина кілька місяців намагалася його повернути. За словами Надії, компанія спочатку повідомляла, що речі знайшли, але згодом заявила, що багаж нібито не вдалося відшукати. Жінка стверджувала, що в одній із валіз був AirTag. За його даними, родина бачила переміщення речей різними країнами Європи, зокрема їхню появу у Варшаві.

Після розголосу до Надії почали звертатися інші пасажири. Вони розповідали про схожі випадки – від поїздок автобусів без пасажирів під час зупинок до проблем зі зниклим або пошкодженим багажем.

За словами жінки, до створених нею спільнот у Facebook та Telegram долучилися сотні людей. Вона заявляла про понад 850 валіз, які пасажири називали зниклими, та повідомляла про намір готувати колективний позов до перевізника.

Що відповів FlixBus

У компанії заявили, що шкодують через незручності, яких зазнали пасажири.

Представники FlixBus повідомили, що працюють над ситуацією, про яку розповіла Анастасія Шкут, і серйозно ставляться до подібних випадків. Також у компанії запевнили, що вдосконалюють внутрішні процедури, аби зменшити ймовірність повторення таких інцидентів.

Нагадаємо, відомий міжнародний автоперевізник опинився в центрі масштабного скандалу через численні скарги пасажирів. Люди стверджують, що їх систематично забувають посеред маршруту під час зупинок, а особисті речі, які залишаються в автобусах, зникають безслідно. Кількість подібних випадків свідчить про те, що йдеться не про поодинокі інциденти, а про серйозну системну проблему.