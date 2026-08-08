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Чому Путін вдерся до України? Лукашенко вигадав нову причину

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Чому Путін вдерся до України? Лукашенко вигадав нову причину
Білоруський диктатор вигадав нове пояснення причин війни в Україні
фото: пресслужба Лукашенка

Білоруський диктатор спробував пов'язати початок російської війни з корупцією та «крадіжками» в Україні

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко озвучив чергову версію причин російської війни проти України. Цього разу він фактично переклав відповідальність за російську агресію на внутрішні проблеми України, заявивши, що війна нібито почалася через корупцію та «крадіжки». Про це він заявив під час зустрічі з жителями міста Вілейка, повідомляє «Главком».

Під час виступу Лукашенко закликав місцевих чиновників не зловживати своїм становищем і як негативний приклад несподівано навів Україну. «Повірте моєму досвіду, війна в Україні починалася не з якихось проблем, а з крадіжок, з корупції. Коли брехали, брали – країна багата, кишені набивали. І дійшли до війни, не поділили», – цинічно стверджував він.

При цьому, диктатор взагалі не згадав про рішення Росії розпочати збройну агресію проти України та роль Кремля у війні.

Далі білоруський диктатор маніпулював, що краще бути «трохи біднішими, але без війни». Присутні на зустрічі підтримали його схвальними вигуками.

Після цього Лукашенко повернувся до теми поведінки посадовців і закликав їх не накопичувати багатства. «Я їм говорив, що головне сьогодні те, що, цитую, в гробу кишень немає. Якщо ти заробив, можеш комусь помогти – допоможи. Не треба набивати кишені», – сказав він.

Нагадаємо, раніше Лукашенко під час селекторної наради заявив, що чиновників та працівників, які не виконують своїх обов'язків, а також тих, хто порушує трудову дисципліну під час жнив, можуть відправляти на військову службу до підрозділів, які несуть службу на південному кордоні країни з Україною.

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Теги: Білорусь Олександр Лукашенко війна росія Україна

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