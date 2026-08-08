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Порожні полиці у «Сільпо» та «Форі». Компанії звернулися до українців

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Порожні полиці у «Сільпо» та «Форі». Компанії звернулися до українців
Пусті полиці в одному із супермаркетів «Сільпо»
фото: yevheniia_taran

Через російський удар по логістичній інфраструктурі доставка частини товарів до деяких магазинів потребує більше часу

У супермаркетах «Сільпо» та «Фора», які входять до Fozzy Group, виникли перебої з постачанням товарів після російського удару по складській та логістичній інфраструктурі на Київщині 5 серпня. У деяких магазинах покупці помітили порожні полиці та скорочення асортименту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дописи українців у соцмережах.

Покупці повідомляють, що в окремих магазинах асортимент помітно скоротився. Зокрема, у Вінниці на деяких полицях бракує м'яса, овочів та фруктів.

У соцмережах також публікують фотографії оголошень, які з'явилися в супермаркетах «Сільпо». У них компанія попереджає, що після російського удару доставка частини продукції може тривати довше.

«Через наслідки ворожої атаки на нашу логістичну інфраструктуру деякі товари потребують більше часу на доставку», – йдеться в оголошенні. Водночас у мережі запевняють, що ситуація тимчасова і асортимент поступово відновлюватиметься.

Компанія «Сільпо» звернулася до своїх клієнтів
Компанія «Сільпо» звернулася до своїх клієнтів
фото з соцмереж

Працівники «Фори» пояснили, що внаслідок російської атаки було знищено важливі склади з продукцією, а також частину товарних запасів, техніки та обладнання. Тому зараз деяких звичних продуктів тимчасово може не бути на полицях.

«Але ми працюємо. Щодня шукаємо нові рішення, відновлюємо постачання і робимо все можливе, щоб найнеобхідніше було поруч, а звичні товари якнайшвидше поверталися в магазини», – зазначено у дописі. Водночас у компанії наголошують, що магазини продовжують працювати у звичайному режимі.

Ситуація у магазинах мережі супермаркетів «Фора»
Ситуація у магазинах мережі супермаркетів «Фора»
фото: alyona_linnik_

 

У «Форі» на місці, де були овочі та фрукти, зараз розкладено інші товари
У «Форі» на місці, де були овочі та фрукти, зараз розкладено інші товари
фото: alyona_linnik_

Покупці у Броварах також повідомили про знижки на так звані «врятовані продукти» – товари, які вдалося зберегти після атаки. У Fozzy Group очікують, що після налагодження логістики постачання продукції до магазинів поступово відновиться.

Нагадаємо, 5 серпня унаслідок ворожого обстрілу спалахнули пожежі на двох розподільчих центрах мережі «Сільпо». Внаслідок атаки загинули шестеро працівників компанії. У компанії висловили щирі співчуття родинам і друзям загиблих та зазначили, що перебувають на постійному зв'язку з близькими потерпілих і готові надати їм усяку необхідну допомогу. 

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Теги: Київ бізнес Вінниця продукти обстріл Київщина Сільпо

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