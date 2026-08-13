В Україні без опадів: погода на 13 серпня 2026

Вдень у столиці синоптики обіцяють 23°-25° тепла

Сьогодні, 13 серпня, в Україні мінлива хмарність, спека трохи спадає. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-13°, на півдні країни 14-19°, вдень 21-26°, на Закарпатті до 30°.

Прогноз погоди на 13 серпня Укргідрометцентр

У четвер, 13 серпня, у Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 8-13°, вдень 21-26°, у Києві вночі 11-13°, вдень 23-25°.

Раніше повідомлялося, що у Львові через спеку сталося аварійне відключення в електромережі, внаслідок чого частина міста залишилася без електропостачання.

За інформацією мерії, аварія сталася 6 серпня у мережі 110 кВ. Через це частково знеструмлено споживачів у центральній частині Львова, Франківському районі та мікрорайоні Новий Львів. Через відключення можливі перебої в русі електротранспорту. Аварійні бригади «Львівобленерго» оперативно приступили до ліквідації наслідків аварії.