Морозиво, яке наробило галасу, тепер розпродається зі знижками

Морозиво у фірмових магазинах кондитерської фабрики тепер продають зі знижкою 30%

Ажіотаж навколо нової лінійки морозива від Roshen, за яким на початку літа кияни влаштовували справжнє «полювання», вщух. Якщо раніше новинки розхоплювали з полиць за лічені хвилини після відкриття магазинів, то зараз їх можна вільно придбати у фірмовій мережі, де є відповідне холодильне обладнання. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Понад те, популярні позиції – зокрема морозиво Milky Splash та Lacmi – у фірмових магазинах кондитерської фабрики тепер продають зі знижкою 30%.

Як змінилися ціни на морозиво:

Milky Splash (ванільний пломбір у шоколаді на паличці, 70 г): коштував 48,50 грн, тепер – 33,95 грн;

Milky Splash (шоколадний або ванільний пломбір у стаканчику, 90 г): коштував 39,85 грн, тепер – 27,89 грн;

Lacmi («Кукурудзяні пластівці і печиво» та «Солона карамель і попкорн»): коштували 59,50 грн, тепер – 41,93 грн.

Морозиво Milky Splash ванільний пломбір у шоколаді на паличці коштує 33,95 грн замість 48,50 грн фото: glavcom.ua

У мережі діє знижка 30% на все морозиво фото: glavcom.ua

Кореспондент «Главкома» завітав до кількох київських локацій мережі перед самим закриттям і застав холодильники з достатнім запасом продукції. Жодного ажіотажу чи черг біля морозива помічено не було.

Люди в магазинах є, але біля холодильників із морозивом ажіотажу немає фото: glavcom.ua

Цікаво, що єдиними дійсно порожніми полицями ввечері залишаються стелажі з тортами – на них після 20:00 діє традиційна вечірня знижка 25%, яка й надалі приваблює покупців.

За кілька хвилин до закриття полиці із тортами порожні фото: glavcom.ua

Нагадаємо, запуск морозива від Roshen супроводжувався масштабним хайпом у соцмережах. Через дефіцит блогерам доводилося приїжджати під магазини о шостій ранку, щоб протестувати десерти, а сам Петро Порошенко показував у мережі фото з дефіцитними пачками Milky Splash та Lacmi.