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В Україні без опадів: погода на 14 серпня 2026

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В Україні без опадів: погода на 14 серпня 2026
В Україні невелика хмарність, опадів не очікується
фото: glavcom.ua

Вдень у столиці синоптики обіцяють 21°-26° тепла

Сьогодні, 14 серпня, в Україні невелика хмарність, спека трохи спадає. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 21-26°, на Закарпатті до 32°, на півдні країни вночі 11-16°, вдень 24-29°.

Прогноз погоди на 14 серпня
Прогноз погоди на 14 серпня
Укргідрометцентр

У п'ятницю, 14 серпня, у Києві невелика хмарність. Без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура по області вночі вночі 8-13°, вдень 21-26°, у Києві вночі 11-13°, вдень 23-25°.

Як відомо, після кількох прохолодніших днів в Україні знову підвищиться температура. Найближчими днями збережеться переважно суха та сонячна погода, а вже на початку наступного тижня стовпчики термометрів місцями піднімуться до +33°.

За прогнозом синоптикині Українського гідрометцентру Наталії Птухи, до кінця цього тижня в Україні спеки не очікується. Зараз на погоду впливає антициклон, а з північного заходу надходить прохолодніше повітря.

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Теги: погода вітер повітря Укргідрометцентр спека

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