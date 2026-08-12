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В Україні спекотно: погода на 12 серпня 2026

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В Україні спекотно: погода на 12 серпня 2026
В Україні мінлива хмарність, спекотно
фото: glavcom.ua

Вдень у столиці синоптики обіцяють 25° тепла

Сьогодні, 12 серпня, в Україні мінлива хмарність, спека продовжує триматися. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні без опадів, лише на південному сході країни вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 21-26°, на півдні та сході країни вночі 18-23°, вдень 28-33°.

Прогноз погоди на 12 серпня
Прогноз погоди на 12 серпня
Укргідрометцентр

У середу, 12 серпня, у Києві мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 12-17°, вдень 21-26°, у Києві вночі 15-17°, вдень близько 25°.

Раніше повідомлялося, що у Львові через спеку сталося аварійне відключення в електромережі, внаслідок чого частина міста залишилася без електропостачання. 

За інформацією мерії, аварія сталася  6 серпня у мережі 110 кВ. Через це частково знеструмлено споживачів у центральній частині Львова, Франківському районі та мікрорайоні Новий Львів. Через відключення можливі перебої в русі електротранспорту. Аварійні бригади «Львівобленерго» оперативно приступили до ліквідації наслідків аварії.

Теги: спека Укргідрометцентр погода прогноз погоди

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