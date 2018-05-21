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    СБУ на Донеччині виявила схованку зброї та боєприпасів

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    Схрон був облаштований на території приватного домоволодіння в одному із сіл Покровського району області

    Співробітники Служби безпеки України виявили на Донеччині у районі проведення операції об’єднаних сил схованку із зброєю та боєприпасами. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

    Схрон був облаштований на території приватного домоволодіння в одному із сіл Покровського району області. Правоохоронці вилучили зі схованки три автомати Калашникова, гранатомет РПГ-22, тринадцять гранатометних пострілів, сім гранат РГД-5 та велику кількість набоїв.

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    СБУ на Донеччині виявила схованку зброї та боєприпасів
    СБУ на Донеччині виявила схованку зброї та боєприпасів
    СБУ на Донеччині виявила схованку зброї та боєприпасів
    СБУ на Донеччині виявила схованку зброї та боєприпасів

    Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

    «Наразі спільно з Нацполіцією вживаються необхідні заходи для встановленню осіб, причетних до облаштування схованки. Триває досудове слідство», - повідомили у відомстві.

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