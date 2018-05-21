СБУ на Донеччині виявила схованку зброї та боєприпасів

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Схрон був облаштований на території приватного домоволодіння в одному із сіл Покровського району області

Співробітники Служби безпеки України виявили на Донеччині у районі проведення операції об’єднаних сил схованку із зброєю та боєприпасами. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Схрон був облаштований на території приватного домоволодіння в одному із сіл Покровського району області. Правоохоронці вилучили зі схованки три автомати Калашникова, гранатомет РПГ-22, тринадцять гранатометних пострілів, сім гранат РГД-5 та велику кількість набоїв.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

«Наразі спільно з Нацполіцією вживаються необхідні заходи для встановленню осіб, причетних до облаштування схованки. Триває досудове слідство», - повідомили у відомстві.