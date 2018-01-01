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    СБУ на Львівщині затримала на хабарі поліцейського

    Капітан поліції вимагав $2 тисячі від п'яти місцевих жителів за закриття кримінального провадження
    Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили на хабарі співробітника Дрогобицького відділу поліції.     Про це повідомляє прес-центр спецслужби. «Правоохоронці встановили, що капітан поліції вимагав $2 тисячі від п'яти місцевих жителів за закриття кримінального провадження за нанесення умисних
    • Сьогодні, 06:49
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    Капітан поліції вимагав $2 тисячі від п'яти місцевих жителів за закриття кримінального провадження

    Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили на хабарі співробітника Дрогобицького відділу поліції.    

    Про це повідомляє прес-центр спецслужби.

    «Правоохоронці встановили, що капітан поліції вимагав $2 тисячі від п'яти місцевих жителів за закриття кримінального провадження за нанесення умисних тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Гроші поліцейському повинен був передати посередник — родич одного з фігурантів справи», — йдеться в повідомленні.

    Оперативники спецслужби затримали підозрюваних в центрі міста під час отримання частини хабара в розмірі 30 тисяч гривень.

    Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України (Одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, — карається позбавленням волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років.).

    СБУ Львівщина корупція в Україні хабар гроші
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