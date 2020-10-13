ЗМІ дізналися про зустріч Зеленського з главою британської розвідки MІ-6



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Українці і британці не афішували зустріч Володимира Зеленського та глави МІ-6

Зустріч президента з главою МІ-6 – «примітний факт»

Президент України Володимир Зеленський під час візиту у Велику Британію провів зустріч з новим главою секретної британської розвідки МІ-6 Річардом Муром.

Дану зустріч українці і британці не афішували, однак про неї повідомляє «Дзеркало тижня» з посиланням на джерела.

Відзначається, що на зустрічі з української сторони, крім Зеленського, був голова СБУ Іван Баканов.

Стверджується, що під час зустрічі було обговорено ситуацію з антикорупційними органами в Україні, ситуацію на сході і дії Росії, а також оточення Зеленського, не тільки офіційне, а й неформальне.

Відзначається, що сама зустріч президента з главою МІ-6 – примітний факт, який говорить про високий ступінь інтересу Лондона до України. Глава британської розвідки не часто зустрічається з лідерами інших держав.

Як відомо, MІ-6 – Секретна розвідувальна служба МЗС Великобританії. Cлужба розвідки МЗС є частиною апарату уряду і підпорядкована одночасно МЗС і Об'єднаному комітету уряду з розвідки.

До слова, Зеленський похвалився, що привіз з Британії кредитів на суму 2,5 млрд фунтів стерлінгів.

Також Зеленський запросив прем’єр-міністра Великої Британії до України.

Нагадаємо, Україна та Велика Британія в четвер, 8 жовтня, підписали Угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство, що замінить угоду про Асоціацію щодо торгівлі з Британією після Brexit.

7 жовтня країни підписали меморандум, що передбачає переоснащення Військово-морських сил ЗСУ, йдеться про спільне виробництво ракетних катерів.