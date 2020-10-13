Партію Шарія фінансує мережа заправок БРСМ-Нафта – ЗМІ



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Анатолій Шарій – колишній журналіст, який втік з України та отримав політичний притулок у Литві, наразі веде політичний блог на YouTube з проросійською риторикою

За неофіційною звітністю лише за один місяць партія витратила на зарплати 1,3 млн грн

Політичний проєкт «Партія Шарія», яким керує проросійський пропагандист Анатолій Шарій, фінансує всеукраїнська мережа автозаправних станцій БРСМ-Нафта. Про це йдеться у новому розслідуванні журналістів Bihus.info, які отримали доступ до внутрішнього листування партії.

За інформацією журналістів, схвалює всі неофіційні фінансові витрати на діяльність проєкту Шарія Анджела Ларкіна, яка є керівником низки підприємств бренду БРСМ-Нафта.

Згідно з офіційним звітом, за перший квартал 2020 року «Партія Шарія» отримала 1 168 653 гривень «пожертв» з яких на зарплату співробітників витратили 224 714 гривень, проте за неофіційною звітністю, лише за один місяць партія витратила на зарплати 1,3 млн гривень. Гонорари різних експертів, які в ефірі телеканалів просувають Шарія, в цю суму не входять.

Із листування виходить, що співробітників партії навіть зобов'язують користуватися бензином БРСМ-Нафти.

Затверджує усі витрати партії, за інформацією журналістів, теж Ларкіна. Вона або відправляє в офіси готівку, або вирішує, яким іншим способом передати гроші в те чи інше регіональне представництво партії. У відповідь на прохання редакції прокоментувати зазначену інформацію, Ларкіна сказала, що не розуміє, про що мова.

Іван Мамчур, шостий номер у списку партії на виборах 2019 року, через банківську карту якого, за даними журналістів, також надходоили гроші для партії, теж відмовився спілкуватися з журналістами на цю тему.

Засновник видання, журналіст Денис Бігус вважає, що сумнівів у достовірності отриманої інформації немає. За його словами, в переписці та звітах є персональні дані партійців, номери їх банківських карток та решта конфіденційної інформація, якої немає у відкритому доступі. Журналісти також зазначили, що повний об'єм свідчень, який їм вдалося зібрати, вони вже передали правоохоронцям.

Засновником БРСМ-Нафта є український підприємець Андрій Біба.

Нагадаємо, у липні ЗМІ повідомили, що Шарій близько року володіє віллою вартістю близько 1 млн євро у каталонському містечку Рода-де-Бара.

Анатолій Шарій – колишній журналіст, який втік з України у 2012 році та отримав політичний притулок у Литві. Згодом почав вести політичний блог на YouTube з проросійською риторикою. За даними партнера Youtube - сервісу Tubular, за підсумками весни близько 40% YouTube-аудиторії Шарія - з Росії.

Влітку 2019 року Шарій оголосив про створення політичної партії та назвав її "Партія Шарія". Воона одразу позмагатися за місця у Верховній Раді. Центральна виборча комісія спочатку зареєструвала Шарія кандидатом у депутати, однак потім скасувала реєстрацію, оскільки він не проживає в Україні з 2012 року. У 2012 році він стверджував литовській владі, що переслідується з боку проросійського режиму президента Віктора Януковича. Нібито він проводив розслідування про участь держустанов у наркобізнесі, тому проти нього сфальсифікували справи. У лютому 2015 року в Департаменті міграції Литви заявили, що Шарія можуть позбавити політичного притулку в цій країні, оскільки після перемоги Майдану Янукович утік до Росії.

У 2017 році співробітники Служби безпеки провели виховну бесіду з помічницею Шарія, яка за гонорари знімала сюжети для дискредитації України.

У червні цього року в Харкові побили представника «Партії Шарія», який, за словами самого блогера, «збирався вести колону на Київ». Раніше, у січні, в Херсоні невідомі спалили офіс партії.

Наразі прихильники блогера-втікача готуються до місцевих виборів, які відбудуться 25 жовтня.