Голову СБУ Баканова закликають порушити справу проти нардепа Деркача



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Нардеп Андрій Деркач працює в інтересах Кремля

Ветерани російсько-української війни вимагають порушити кримінальне провадження проти Андрія Деркача за його діяльність в інтересах країни-агресора

Українська влада ігнорує неодноразові чіткі і публічні сигнали від американських партнерів щодо відверто проросійської діяльності народного депутата Андрія Деркача. Тому ветерани російсько-української війни та розвідувального середовища, а також представники міжнародної волонтерської спільноти «InformNapalm» підписали звернення до голови СБУ з вимогою порушити кримінальне провадження проти Андрія Деркача за його діяльність в інтересах країни-агресора.

Про це йшлося під час пресконференції в агенції «Інтерфакс-Украіна».





За словами учасника російсько-української війни, громадського діяча Олександра Погребиського, США є ключовим стратегічним партнером України. Однією з важливих сфер співпраці є взаємодія розвідувальних органів. «За часів минулої влади, за часів Петра Порошенка довіра між розвідувальною спільнотою США та України вийшла на безпрецедентний рівень. Ця співпраця дозволяла Україні отримувати життєво важливу інформацію, яка дозволяла перегравати Кремль, часом бути на декілька кроків попереду у війні з РФ», - наголошує Погребиський.



«Протягом декількох місяців зі Сполучених Штатів йдуть однозначні сигнали щодо Андрія Деркача. США його обґрунтовано на підставі численних розвідувальних даних називають агентом російських спецслужб та обвинувачують у діяльності проти США та України. Міністерство фінансів США запровадило санкції проти нього. Це означає, що у Вашингтоні мають беззаперечні докази щодо роботи Деркача на російські спецслужби. Немає сумнівів, що раніше Банкова по лінії розвідки неодноразово отримувала непублічні сигнали щодо діяльності деркача, але ігнорувала та продовжує їх ігнорувати», - наголошує Погребиський.



Михайло Макарук, речник міжнародної волонтерської спільноти «InformNapalm», повідомив, що кіберактивісти отримали чимало доказів тісної співпраці Деркача з російськими олігархами, а також агентами впливу із середовища РПЦ.



«Деркач, зокрема, дуже активно товаришує з російськими олігархами, починаючи з вотчини його батька, він активно співпрацював на ниві розвалу української алюмінієвої галузі, а саме, він допомагав звільняти директора Миколаївського глиноземного заводу, який згодом був викуплений корпорацією «Русал», яка належить знаменитому одіозному олігарху Дерипасці. Згодом це підприємство було просто знищено. Таким чином Україна позбулася алюмінієвої галузі загалом», - говорить Макарук. Він також повідомив, що на виборчому окрузі, який багато років контролює Андрій Деркач, напівлегально працює кварцитний кар’єр, який відправляє сировину в Росію.



Начальник управління центрального апарату СБУ в 2015-2020 роках, полковник Олексій Пальваль зазначив, що і ситуація навколо зриву спецоперації по «вагнерівцям», і потурання діяльності Деркача становить загрозу національній безпеці України.



«На прес - конференції в травні Зеленський посилався на так звані «плівки Деркача» як на джерело достовірної інформації. Але чомусь досі суспільство не має жодної інформації з цього приводу», - зауважив полковник Пальваль.



Він наголосив, що СБУ знаходить ресурси і можливості переслідувати волонтерів, учасників війни проти країни-агресора, лідера опозиції, п’ятого Президента Петра Порошенка. Однак немає політичної волі розслідувати діяльність Андрія Деркача, якого у США назвали російським агентом.



«І це також не можна залишати осторонь і не можна мовчати про це, тому що ми всі є патріотами нашої країни, ми воюємо за цю країну, це наша земля. Тому ми вважаємо за потрібне це питання порушувати на даний час і надалі для того, щоб воно не залишалося в тіні. Чому не розслідують такі факти, які порушують національну безпеку, а займаються іншим? Це також дуже серйозне питання, і в Україні воно має бути номер один», - переконаний полковник Пальваль.



«Враховуючи те, що зараз так жваво влада відкриває справи на учасників війни, волонтерів, активну проукраїнську частину населення. Дуже активно відкриваються справи на п’ятого Президента України Порошенка. Ми вимагаємо від СБУ таким же шляхом рухатися в напрямку дослідження і розслідування ворожої, на нашу думку, діяльності, яка підриває наші стосунки із США. Ми вимагаємо від СБУ провести розслідування і доповісти суспільству, стосовно незаконної діяльності Деркача і можливо тих персон, які допомагають Деркачу руйнувати наші стратегічні союзницькі відносини, під час війни, яка досі триває», - зазначив Олександр Погребиський.

Раніше посольство США пояснило, що санкції, запроваджені проти українського нардепа Андрія Деркача, можуть позначитися на близьких до нього особах та бізнесах. Як відомо, Сполучені Штати ще 10 вересня запровадили санкції проти Деркача та інших російських агентів за спробу вплинути на виборчий процес у США.

Раніше американська преса повідомила, що спецоперацією «плівки Деркача» ймовірно керує Путін.