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    Обшуки в Одеському апеляційному суді: НАБУ та СБУ перевіряють суддів

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    Представник НАБУ: &laquo;Це розслідування неправомірних дій, до яких могли бути причетні судді&raquo; - Обшуки в Одеському апеляційному суді: НАБУ та СБУ перевіряють суддів
    Представник НАБУ: «Це розслідування неправомірних дій, до яких могли бути причетні судді»
    Фото Facebook

    Слідчі дії санкціоновані та відбуваються в межах одного розслідування

    Правоохоронці прийшли з обшуками до будівлі Одеського апеляційного суду та за місцями проживання окремих суддів. Про це повідомляє на сторінці у Facebook «7 канал».

    За його головного спеціаліста з комунікацій Одеського теруправління НАБУ Ростислав Дробожура, в обшуках беруть участь представники НАБУ, САП та СБУ. Дробожур запевнив, що слідчі дії санкціоновані та відбуваються в межах одного розслідування. «Це розслідування неправомірних дій, до яких могли бути причетні судді», – додав представник НАБУ.

    Він наголосив, що наразі не може повідомити більше деталей з огляду на таємницю слідства.

    Тим часом, Національне антикорупційне бюро розслідує участь керівництва НКРЕКП в схемі поставок електроенергії для потреб державної компанії «Укрзалізниця» по завищеним цінам, яка завдала держкомпанії збитків 1,94 млрд грн.

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    Теги: СБУ НАБУ САП розслідування
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