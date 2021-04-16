Обшуки в Одеському апеляційному суді: НАБУ та СБУ перевіряють суддів

Представник НАБУ: «Це розслідування неправомірних дій, до яких могли бути причетні судді»

Слідчі дії санкціоновані та відбуваються в межах одного розслідування

Правоохоронці прийшли з обшуками до будівлі Одеського апеляційного суду та за місцями проживання окремих суддів. Про це повідомляє на сторінці у Facebook «7 канал».

За його головного спеціаліста з комунікацій Одеського теруправління НАБУ Ростислав Дробожура, в обшуках беруть участь представники НАБУ, САП та СБУ. Дробожур запевнив, що слідчі дії санкціоновані та відбуваються в межах одного розслідування. «Це розслідування неправомірних дій, до яких могли бути причетні судді», – додав представник НАБУ.

Він наголосив, що наразі не може повідомити більше деталей з огляду на таємницю слідства.

Тим часом, Національне антикорупційне бюро розслідує участь керівництва НКРЕКП в схемі поставок електроенергії для потреб державної компанії «Укрзалізниця» по завищеним цінам, яка завдала держкомпанії збитків 1,94 млрд грн.