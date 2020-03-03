Звільненим з полону українцям почали надходити 100 тис. грн матеріальної допомоги



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Оксана Коляда зазначила, що найоперативніше спрацював держбанк, решта установ перераховує гроші

Коляда зазначила, що до декого зі звільнених є питання від правоохоронних органів

Звільненим з полону українцям почали надходити 100 тис. грн матеріальної допомоги. Про це повідомила очільниця Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда у Facebook.

«Сто тисяч гривень матеріальної допомоги почали надходити на банківські картки звільнених наприкінці грудня полоненим! Загалом 65 осіб (як цивільні, так і військовослужбовці) отримають ці кошти. Найоперативніше спрацював держбанк, решта установ перераховує гроші», - написала вона.

Коляда нагадала, що саме стосовно 65 осіб напередодні прийняла рішення Міжвідомча комісія з розгляду питань, пов’язаних з визнанням осіб такими, що були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії Росії проти України, яка створена при Міністерстві.

По решті звільнених 29 грудня 2019 року робота ведеться.

«Нагадаю, що до декого є питання від правоохоронних органів», - зазначила міністерка.

Як повідомлялось, 29 грудня 2019 года Офіс президента заявив, що в результаті обміну полоненими з Росією в Донецькій області Україна повернула 76 своїх громадян.