Україна передала у Мінську уточнений список на звільнення



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Звільнені з полону українці

26 лютого у Мінську відбудеться чергове засідання контактної групи

Україна у гуманітарній підгрупі Тристороннього контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі передала уточнений список осіб, яких прагне визволити.

Про це повідомила прессекретар представника України у ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер у Facebook.

«В гуманітарній підгрупі ми передали уточнений список людей, яких прагнемо звільнити. Сторони надали пропозиції щодо методики пошуку зниклих безвісти», - зазначила вона.

За словами Оліфер, до наступного засідання ТКГ у Мінську має бути розроблено проєкт «дорожньої карти» щодо відкриття КПВВ у Золотому та Щасті.

Вона також повідомила, що підгрупа з соціально-економічних питань обговорила питання водозабезпечення всього Донбасу, яке є критичним і потребує дієвих кроків усіх учасників Мінського процесу, в т.ч. із залученням Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Водночас українська сторона продовжує порушувати питання повернення української державної та приватної власності на території ОРДЛО. «Надано перелік підприємств, власники яких звернулися до правоохоронних органів України щодо втрати свого майна», - поінформувала Оліфер.

Також нагадаємо, що у Мінську погодили нову ділянку для розведення сил на Донбасі.

26 лютого у Мінську відбудеться чергове засідання контактної групи.