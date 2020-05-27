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    СБУ попередила контрабанду за кордон археологічних знахідок VIІ-IV століть до нашої ери (фото)

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    СБУ попередила контрабанду за кордон археологічних знахідок VIІ-IV століть до нашої ери (фото)
    Фото: пресслужба Управління СБУ в Черкаській області

    Правоохоронці перехопили відправлення з археологічними знахідками, які контрабандист планував продати зарубіжному покупцеві за 1000 євро

    Служба безпеки України попередила на Черкащині контрабанду до Євросоюзу 50 предметів старовини скіфського, черняхівського і пеньківського періодів археологічної культури. Про це повідомляє пресслужба Управління СБ України в Черкаській області.

    За попередньою версією слідства, місцевий колекціонер намагався налагодити незаконне переправлення за кордон культурних цінностей для продажу. Своїх клієнтів він підшуковував через профільні інтернет-форуми. Товар замовники мали отримувати через сервіси міжнародного поштового зв’язку.

    Правоохоронці перехопили відправлення з археологічними знахідками, які контрабандист планував продати зарубіжному покупцеві за 1000 євро.

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    СБУ попередила контрабанду за кордон археологічних знахідок VIІ-IV століть до нашої ери (фото)
    СБУ попередила контрабанду за кордон археологічних знахідок VIІ-IV століть до нашої ери (фото)
    СБУ попередила контрабанду за кордон археологічних знахідок VIІ-IV століть до нашої ери (фото)
    СБУ попередила контрабанду за кордон археологічних знахідок VIІ-IV століть до нашої ери (фото)
    Фото: пресслужба Управління СБУ в Черкаській області

    За висновками експертизи, виявленими предметами старовини є: скіфські сокири, кінська упряж, вудила, наконечники стріл, бронзові монети VIІ-IV століть до нашої ери, зокрема давня монета «ольвійський дельфін», а також прикраси черняхівського та пеньківського періодів.

    У межах відкритого кримінального провадження слідчі УСБУ в Черкаській області повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 15 (замах на злочин) і ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України.

    Тривають слідчі дії.

    Заходи з викриття протиправної діяльності проводились спільно з представниками ПАТ «Укрпошта» під процесуальним керівництвом прокуратури Черкаської області.

    СБУ контрабанда монета кордон
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