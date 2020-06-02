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    СБУ «накрила» угруповання, яке виготовляло та переправляло цигарки до ЄС

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    <span>Щодня зловмисники виготовляли до 15 тисяч пачок цигарок</span> - СБУ «накрила» угруповання, яке виготовляло та переправляло цигарки до ЄС
    Щодня зловмисники виготовляли до 15 тисяч пачок цигарок
    Фото: пресцентр СБУ

    Під час одночасних слідчих дій у чотирьох областях правоохоронці виявили понад 1,5 млн пачок цигарок та майже 15 тонн готового до фасування тютюну

    Служба безпеки України припинила діяльність угруповання, яке нелегально виготовляло та переправляло контрабандою великі партії цигарок до Євросоюзу.

    Про це повідомляє пресцент СБУ.

    Оперативники спецслужби встановили, що учасники групи вирощували тютюн у Херсонській області на покинутій фермі. Продукцію ділки переправляли в Одеську і Дніпропетровську області, де на двох лініях підпільно виробляли цигарки під виглядом відомих світових брендів. Одна з них функціонувала на легальному тютюновому виробництві, інша діяла незаконно.

    За попередньою інформацією, щодня зловмисники виготовляли до 15 тисяч пачок цигарок. Готовий товар перевозили на Закарпаття, де його складували для подальшого транспортування в Європу.   

    Під час одночасних слідчих дій у чотирьох областях правоохоронці виявили понад 1,5 млн пачок цигарок та майже 15 тонн готового до фасування тютюну.  

    У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 28 та ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії. 

    ЄС СБУ контрабанда Закарпаття партії
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