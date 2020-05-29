Мобільні групи перевірятимуть посилки громадян на Закарпатті (документ)



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Силові органи Закарпаття створюють групи мобільного реагування для перевірки посилок

Доручення Петров дав з метою недопущення переміщення і пропуску товарів комерційного призначення через кордон у пункті пропуску «Чоп-Захонь»

Голова Закарпатської ОДА Олексій Петров доручив силовим органам Закарпаття створити групи мобільного реагування для перевірки посилок громадян.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Доручення Олексій Петров дав з метою недопущення переміщення і пропуску товарів комерційного призначення через державний кордон України та Угорщини в пункті пропуску «Чоп-Захонь», які завозяться приватними підприємцями як посилки громадян України, які проживають за кордоном.

Нагадаємо, на Закарпатті відкривають чотири пункти пропуску з Угорщиною.

Як зазначили у Мукачівському прикордонному загоні, КПП Вилок-Тисабеч та «Лужанка-Берегшурань» відкриваються у п'ятницю 29 травня о 20.00 год.

Що стосується КПП Косино-Барабаш та Дзвінкове-Лоня, то рух там заплановано відновити в суботу, 30 травня, о 08:00 за к.ч.

Також у цих КПП відновлюються і пішохідні прикордонні переходи.

Як повідомлялось, у Закарпатській області з 1 червня послаблять карантинні обмеження. Так, у регіоні відновлять спортивні заходи, роботу транспорту і готелів.