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    «Укроборонпром» припинить своє існування в наступному році – глава концерну

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    Юрій Гусєв: Це забезпечить уникнення будь-яких корупційних чи інших ризиків - «Укроборонпром» припинить своє існування в наступному році – глава концерну
    Юрій Гусєв: Це забезпечить уникнення будь-яких корупційних чи інших ризиків
    Фото: Державний концерн Укроборонпром/Facebook

    На базі «Укроборонпрому» будуть створені нові холдингові компанії

    Новопризначений керівник «Укроборонпрому» Юрій Гусєв заявив, що в 2021 році державний концерн припинить своє існування. Про це Гусєв заявив на прес-конференції у четвер, 3 грудня. 

    «Планується, що наступного року «Укроборонпром» припинить своє існування. Будуть створені нові холдингові компанії, які працюватимуть за принципами корпоративного управління, прозорості, щоб забезпечити уникнення будь-яких корупційних чи інших ризиків», – заявив він.

    3 грудня президент Володимир Зеленський призначив Юрія Гусєва генеральним директором «Укроборонпрому». 

    Напередодні Кабмін погодив звільнення Гусєва з посади голови Херсонської облдержадміністрації

    У 2014-2016 роках Гусєв був заступником міністра оборони України. З липня 2019 року очолював Херсонську обласну державну адміністрацію. Кандидат економічних наук, громадський і політичний діяч.

    Гусєв є президентом громадської організації «Міжнародне об'єднання Земляцтво Херсонщини», до ради якого входять колишній губернатор Андрій Гордєєв, а також голова облради Владислав Мангер, підозрюваний у вбивстві Катерини Гандзюк.

    Також раніше Гусєв фігурував у справах про завищення ціни під час закупівлі палива для армії, а також про будівництво квартир для військовослужбовців.

    Теги: Україна Укроборонпром
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