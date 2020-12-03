«Укроборонпром» припинить своє існування в наступному році – глава концерну

Юрій Гусєв: Це забезпечить уникнення будь-яких корупційних чи інших ризиків

На базі «Укроборонпрому» будуть створені нові холдингові компанії

Новопризначений керівник «Укроборонпрому» Юрій Гусєв заявив, що в 2021 році державний концерн припинить своє існування. Про це Гусєв заявив на прес-конференції у четвер, 3 грудня.

«Планується, що наступного року «Укроборонпром» припинить своє існування. Будуть створені нові холдингові компанії, які працюватимуть за принципами корпоративного управління, прозорості, щоб забезпечити уникнення будь-яких корупційних чи інших ризиків», – заявив він.

3 грудня президент Володимир Зеленський призначив Юрія Гусєва генеральним директором «Укроборонпрому».

Напередодні Кабмін погодив звільнення Гусєва з посади голови Херсонської облдержадміністрації.

У 2014-2016 роках Гусєв був заступником міністра оборони України. З липня 2019 року очолював Херсонську обласну державну адміністрацію. Кандидат економічних наук, громадський і політичний діяч.

Гусєв є президентом громадської організації «Міжнародне об'єднання Земляцтво Херсонщини», до ради якого входять колишній губернатор Андрій Гордєєв, а також голова облради Владислав Мангер, підозрюваний у вбивстві Катерини Гандзюк.

Також раніше Гусєв фігурував у справах про завищення ціни під час закупівлі палива для армії, а також про будівництво квартир для військовослужбовців.