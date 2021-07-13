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    СБУ схопила російського шпигуна (відео)

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    Правоохоронці вилучили засоби зв&rsquo;язку, які використовувались для контактів із представником російської розвідки - СБУ схопила російського шпигуна (відео)
    Правоохоронці вилучили засоби зв’язку, які використовувались для контактів із представником російської розвідки
    Фото: СБУ

    Житель Кіровоградщини був завербований російською воєнною розвідкою

    Контррозвідники СБУ затримали на Кіровоградщині громадянина України, який входив до складу організованого злочинного угруповання на території РФ і був завербований російською воєнною розвідкою. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

    Співробітники української спецслужби задокументували, що після повернення в Україну чоловік за завданням російських кураторів здійснював збір інформації стосовно місцевих посадовців та військовослужбовців. А саме: компрометуючих даних на них, а також відомостей щодо їх виїздів до РФ і тимчасово окупованих територій, наявності родинних зв’язків, майна тощо.

    «Зазначені відомості мали бути використані для створення умов для виїзду вказаної категорії осіб до країни-агресора або на окуповані нею території, їх подальшого затримання та залучення російськими спецслужбами до конфіденційного співробітництва». – йдеться у повідомленні.

    Зібрані дані агент передавав через закритий канал зв’язку. За виконання завдань отримував російські рублі на банківську картку.

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    СБУ схопила російського шпигуна (відео)
    СБУ схопила російського шпигуна (відео)
    СБУ схопила російського шпигуна (відео)

    Під час обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці вилучили засоби зв’язку, які використовувались для контактів із представником російської розвідки. А також банківські картки «Сбербанка России», посвідчення про належність до персоналу російських комунальних та комерційних структур.

    Затриманому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

    Теги: розвідка Росія СБУ шпигун Кіровоградщина
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    СБУ схопила російського шпигуна (відео)