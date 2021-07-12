СБУ нейтралізувала проросійських інтернет-агентів

Під час слідчих дій правоохоронці виявили у зловмисників комп’ютерну техніку, засоби зв’язку та проекти інформаційних повідомлень

Для проведення незаконної діяльності учасники групи створили 4 сайти і 5 спільнот у соцмережах

Кіберфахівці Служби безпеки України заблокували діяльність міжрегіональної мережі ворожих інтернет-агентів. За вказівкою кураторів з РФ вони закликали до зміни меж державного кордону та ведення агресивної війни. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Під час слідчих дій правоохоронці виявили у зловмисників комп’ютерну техніку, засоби зв’язку та проекти інформаційних повідомлень, які слугують доказами протиправної діяльності.

Встановлено, що для анонімізації спілкування з «кураторами» учасники мережі використовували картки іноземного оператора стільникового зв’язку.

У Києві: у ході спецоперації викрито координатора столичного кіберугруповання, яке поширювало заклики до порушення територіальної цілісності України та ведення агресивної війни. Крім того, зловмисники спеціалізувались на розповсюдженні дезінформації на основі публікацій так званих «блогерів» російських інтернет-ресурсів.

Для проведення незаконної діяльності учасники групи створили 4 сайти і 5 спільнот у соцмережах.

У Маріуполі: кіберфахівці СБУ викрили учасницю мережі, яка розміщувала в інтернеті матеріали щодо зміни меж державного кордону. Інструкції для проведення інформаційних атак вона отримувала від «координаторів» з ОРДЛО.

У Дніпрі: заблоковано діяльність місцевого інтернет-агітатора. Зловмисник публічно закликав до порушення територіальної цілісності нашої держави та підтримки незаконних збройних формувань. Свої публікації він розміщував на власній сторінці в одній із соціальних мереж.

Лінгвістична експертиза підтвердила належність виявленого контенту до матеріалів, які становлять загрозу державній безпеці.

На Кіровоградщині: викрито пропагандиста, який через соцмережі закликав до насильницької зміни конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні.

Крім того, за матеріалами кіберфахівців СБУ засуджено ворожу агентку, яка на міжнародних інтернет-платформах закликала до ведення агресивної війни проти нашої держави.

Раніше СБУ затримала на кордоні з Росією контрабандиста з медалями та іконами.