  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    СБУ торік вилучила на Донбасі майже сто тисяч боєприпасів

    • Розсилка
    <span>У зоні ООС вилучена велика кількість зброї терористів&nbsp;</span> - СБУ торік вилучила на Донбасі майже сто тисяч боєприпасів
    У зоні ООС вилучена велика кількість зброї терористів 
    Фото: СБУ

    Зі схованок бойовиків у 2020 році співробітники СБУ вилучили понад 137 кг вибухівки

    Служба безпеки України в 2020 році в районі проведення операції Об'єднаних сил вилучила зі схованок бойовиків більше 137 кілограмів тротилу, пластида й артилерійського пороху, більше 40 одиниць вогнепальної зброї та майже 100 тисяч боєприпасів. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

    Схованки були обладнані в районі проведення операції Об'єднаних сил. У них також були знайдені і долучені до матеріалів кримінальних справ більше 40 одиниць вогнепальної зброї.

    1 з 13
    на весь екран згорнути
    СБУ торік вилучила на Донбасі майже сто тисяч боєприпасів
    СБУ торік вилучила на Донбасі майже сто тисяч боєприпасів
    СБУ торік вилучила на Донбасі майже сто тисяч боєприпасів
    СБУ торік вилучила на Донбасі майже сто тисяч боєприпасів
    СБУ торік вилучила на Донбасі майже сто тисяч боєприпасів
    СБУ торік вилучила на Донбасі майже сто тисяч боєприпасів
    СБУ торік вилучила на Донбасі майже сто тисяч боєприпасів
    СБУ торік вилучила на Донбасі майже сто тисяч боєприпасів
    СБУ торік вилучила на Донбасі майже сто тисяч боєприпасів
    СБУ торік вилучила на Донбасі майже сто тисяч боєприпасів
    СБУ торік вилучила на Донбасі майже сто тисяч боєприпасів
    СБУ торік вилучила на Донбасі майже сто тисяч боєприпасів

    Крім того, співробітники спецслужби затримали учасників трьох міжрегіональних організованих угруповань, пов'язаних з торгівлею зброєю.

     

    бойовики на Донбасі СБУ зброя схованка зброї
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies