СБУ торік вилучила на Донбасі майже сто тисяч боєприпасів



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У зоні ООС вилучена велика кількість зброї терористів Фото: СБУ

Зі схованок бойовиків у 2020 році співробітники СБУ вилучили понад 137 кг вибухівки

Служба безпеки України в 2020 році в районі проведення операції Об'єднаних сил вилучила зі схованок бойовиків більше 137 кілограмів тротилу, пластида й артилерійського пороху, більше 40 одиниць вогнепальної зброї та майже 100 тисяч боєприпасів. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Схованки були обладнані в районі проведення операції Об'єднаних сил. У них також були знайдені і долучені до матеріалів кримінальних справ більше 40 одиниць вогнепальної зброї.

Крім того, співробітники спецслужби затримали учасників трьох міжрегіональних організованих угруповань, пов'язаних з торгівлею зброєю.