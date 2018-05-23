СБУ: трьох затриманих на Донбасі терористів взяли під варту
-
Розсилка
Справу щодо бойовиків розслідує Служба безпеки
Трьом затриманим українськими військовими бойовикам обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.
Про це у коментарі Громадському повідомила речниця Служби безпеки України Олена Гітлянська.
«Усіх трьох підозрюють за ч.1 статті 258 Кримінального кодексу (підготовка терористичного акту)», — сказала Гітлянська.
Справу щодо бойовиків розслідує Служба безпеки. Вони перебувають у СІЗО в Донецькій області.
21 травня стало відомо, що розвідувально-диверсійна група 46 окремого штурмового батальйону «Донбас» пізно ввечері 20 травня взяла в полон трьох бойовиків. Під час короткого бою один бойовик загинув, а трьох взяли в полон. Серед українських військових під час рейду ніхто не постраждав.
30 квітня Петро Порошенко оголосив про офіційне завершення формату Антитерористичної операції на території Донбасу і перехід до операції Об'єднаних сил.
Таким чином на сході України позпочалася операція Об'єднаних сил на чолі з командувачем і Об'єднаним штабом.
Після набуття чинності президентського закону про реінтеграцію Донбасу саме на Об'єднаний оперативний штаб покладаються повноваження щодо регуляції ситуації у зоні бойових дій на сході України, замість штабу АТО.