СБУ: трьох затриманих на Донбасі терористів взяли під варту

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Один із затриманих 20 травня на Донбасі бойовиків

Справу щодо бойовиків розслідує Служба безпеки

Трьом затриманим українськими військовими бойовикам обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Про це у коментарі Громадському повідомила речниця Служби безпеки України Олена Гітлянська.

«Усіх трьох підозрюють за ч.1 статті 258 Кримінального кодексу (підготовка терористичного акту)», — сказала Гітлянська.

Справу щодо бойовиків розслідує Служба безпеки. Вони перебувають у СІЗО в Донецькій області.

21 травня стало відомо, що розвідувально-диверсійна група 46 окремого штурмового батальйону «Донбас» пізно ввечері 20 травня взяла в полон трьох бойовиків. Під час короткого бою один бойовик загинув, а трьох взяли в полон. Серед українських військових під час рейду ніхто не постраждав.

30 квітня Петро Порошенко оголосив про офіційне завершення формату Антитерористичної операції на території Донбасу і перехід до операції Об'єднаних сил.

Таким чином на сході України позпочалася операція Об'єднаних сил на чолі з командувачем і Об'єднаним штабом.

Об'єднаний оперативний штаб уже діє в системі Генштабу. Йому підпорядковуються не тільки підрозділи Збройних сил, але й усі силові структури, що перебувають на території Донецької та Луганської областей.

Після набуття чинності президентського закону про реінтеграцію Донбасу саме на Об'єднаний оперативний штаб покладаються повноваження щодо регуляції ситуації у зоні бойових дій на сході України, замість штабу АТО.