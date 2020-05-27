У подвійному дні валізи українець віз у Росію старовинну ікону Богородиці (фото)



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Ікона Пресвятої Богородиці «Знамення» виготовлена на дерев’яній основі орієнтовно у ХІХ столітті Фото: dpsu.gov.ua

На Сумщині вже вдруге цього місяця прикордонники запобігли контрабанді старовинних ікон.

Учора в пункті пропуску «Юнаківка» прикордонники Сумського загону спільно з працівниками митниці запобігли незаконному вивезенню з України старовинної ікони. Про це йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.

Інформацію про можливе незаконне переміщення через кордон предметів, які мають історичну чи культурну цінність, прикордонники отримали від співробітників УСБУ в Сумській області. Ікону Пресвятої Богородиці Знамення, виготовлену на дерев’яній основі орієнтовно у ХІХ столітті, знайшли у туристичній валізі з подвійним дном. Її віз у Росію громадянин України, який їхав пасажиром у вантажівці.

Наразі ікону та чоловіка, який її віз, передали співробітникам СБУ для проведення визначених законодавством процесуальних дій.

Варто додати, що на Сумщині вже вдруге цього місяця прикордонники за інформацією СБУ запобігли контрабанді старовинних ікон.

На початку травня на ділянці відділення «Велика Писарівка» затримали громадянина України під час спроби незаконно потрапити до РФ поза пунктами пропуску. З собою чоловік мав пакунок зі старовинною іконою ХІХ століття, виготовленою на дерев’яній основі. Його дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 201 «Контрабанда» Кримінального кодексу України.