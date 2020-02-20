СБУ встановлює організаторів фейкової розсилки щодо начебто виявлення в Україні вірусу Covid-19



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: пресцентр СБУ

Вже зараз можна стверджувати, що лист був розісланий з використанням одного з іноземних сервісів поштових повідомлень з підміною адреси відправника

Служба безпеки України вживає невідкладних заходів із встановлення обставин розсилання нібито від імені вітчизняного Міністерства охорони здоров’я листів з фейковою інформацією щодо начебто виявлення в Україні вірусу Covid-19.



Вже зараз можна стверджувати, що лист був розісланий з використанням одного з іноземних сервісів поштових повідомлень з підміною адреси відправника.



Наразі фахівці Служби безпеки України досліджують телекомунікаційне обладнання МОЗ для з'ясування всіх обставин інциденту.

Як повідомляв «Главком», на електронну пошту громадян почали надходити листи із інформацією про те, що в Україні лабораторно підтверджено п’ять випадків захворювання на коронавірус: по два у Києві та Львові і ще один – у Харкові. На сайтах МОЗ і Центру громадського здоров'я жодної інформації про появу коронавірусу в Україні немає. У пресслужбі МОЗ «Главкому» спростували цю інформацію.

За останніми даними, станом на 20 лютого від коронавірусу померли 2128 людей. Кількість випадків зараження коронавірусом на материковому Китаї досягла 75 727 осіб, 16 526 осіб вилікувалися і виписані з лікарень.

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