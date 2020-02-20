Аваков приїхав у Нові Санжари на тлі паніки через коронавірус поспілкуватися з місцевими (трансляція)



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Міністр пояснив місцевим, що українські громадяни майже два тижні перебували ув своїх будинках в Китаї і не виходили на вулицю на тлі спалаху коронавірусу, перед посадкою на літак їх двічі перевірили

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков прибув в Нові Санжари на Полтавщині, куди повинні доставити українців, евакуйованих з китайського Уханя, і поспілкувався з місцевими жителями, які вийшли на акцію протесту.

«Ці люди, ми їх взяли в особливу ситуацію, вони не в звичайній ситуації. Ми вважаємо, у них ризики більші були. Подивилися - у всій країні 16 або 18 санаторіїв було, які більш-менш підходять. Вибрали цей... Я з жалем виявив, що у нас немає в пустелі або на острові виділеної бази», - сказав міністр.

Арсен Аваков пояснив місцевим, що українські громадяни майже два тижні перебували в своїх будинках в Китаї і не виходили на вулицю на тлі спалаху коронавірусу, перед посадкою на літак їх двічі перевірили.

«Ваш санаторій підходить тому, що він ізольований, в ньому ізольована система каналізації, ми повністю будемо охороняти», - додав Аваков.

Як писав Главком, Санжарська селищна рада просила Зеленського не розміщувати в місцевому санаторії евакуйованих з Китаю.

Евакуйовані українці з Китаю будуть перебувати на карантині e санаторії в селищі Нові Санжари на Полтавщині, де за ними будуть наглядати кваліфіковані лікарі та медсестри.

Нагадаємо, літак з ураженого коронавірусом китайського міста Ухань з українцями та іноземцями, який після дозаправки вилетів з Києва, прибув до Харкова об 11:50.

У Міжнародному аеропорту Харкова літак з Уханя розмістять на ізольованій стоянці.

Нагадаємо, літак авіакомпанії SkyUp з евакуйованими з Уханя українцями та іноземцями зранку 20 лютого приземлився в аеропорту «Бориспіль» на дозаправлення, далі він вирушив до Харкова.

На борту перебували 45 українців та 27 іноземців, а також екіпаж та лікарі. Зазначається, що всі здорові.

З аеропорту евакуйованих на транспорті ДСНС та під охороною поліції везуть до медичного центру «Нові Санжари» на Полтавщині. Там вони пробудуть на обсервації 14 днів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що медичний центр, куди доставлять евакуйованих з Уханя, буде найбільш охоронюваним в країні. Також він звернувся до протестуючих, які намагаються блокувати дорогу на під'їзді до медцентру в Нових Санжарах (Полтавщина), та закликав українців бути людяними. Під Полтавою вже почалися сутички між поліцією і противниками евакуації українців з Китаю.

Також «Главком» попереджає, що на електронну пошту громадян почали надходити листи із інформацією про те, що в Україні лабораторно підтверджено п’ять випадків захворювання на коронавірус: по два у Києві та Львові і ще один – у Харкові. На сайтах МОЗ і Центру громадського здоров'я жодної інформації про появу коронавірусу в Україні немає. У пресслужбі МОЗ «Главкому» спростували цю інформацію. Крім того, у пресслужбі Центру.