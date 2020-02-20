Коронавірус: хто сіє паніку? В Україні проводиться інформаційна спецоперація (ФОТО)



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У країні сіють паніку через коронавірус

На електронну пошту редакторів ЗМІ, зокрема, і головного редактора «Главкома», почали надходити листи із інформацією про те, що в Україні лабораторно підтверджено п’ять випадків захворювання на китайський коронавірус 2019-ncov: по два у Києві та Львові і ще один – у Харкові.

Листи надходять з електронної адреси [email protected], а у кінці повідомлення опублікована контактна інформація – адреса та номер телефону – та емблема Центру громадського здоров’я (структура Міністерства охорони здоров’я). У кінці листа міститься заклик «Повідомте про загрозу своїм рідним і колегам».

У МОЗ та ЦГЗ не підтверджують опубліковану у листі інформацію про п’ять випадків захворювання на коронавірус

На сайтах МОЗ і Центру громадського здоров'я жодної інформації про появу коронавірусу в Україні немає.

У пресслужбі МОЗ «Главкому» спростували цю інформацію.

Крім того, у пресслужбі Центру громадського здоров’я «Главкому» цю інформацію також не підтвердили.

Нагадаємо, літак з евакуйованими з Уханя через спалах коронавірусу українцями та іноземцями приземлився о 9:40 в аеропорту «Бориспіль» - на дозаправлення, а далі вирушив в аеропорт у Харкові. На борту перебувають 45 українців та 27 іноземців, а також екіпаж та лікарі.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що медичний центр, куди доставлять евакуйованих з Уханя, буде найбільш охоронюваним в країні. Також він звернувся до протестуючих, які намагаються блокувати дорогу на під'їзді до медцентру в Нових Санжарах (Полтавщина), та закликав українців бути людяними. Під Полтавою вже почалися сутички між поліцією і противниками евакуації українців з Китаю.