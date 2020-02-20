Селищна голова Нових Санжар: Про рішення розмістити евакуйованих з Китаю в Нових Санжарах дізналася з Facebook



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У Нових Санжарах, що на Полтавщині, масові протести. Люди вимагають від влади не розміщувати прибулих із Китаю громадян у медзакладі на території селища Фото: blog.poltava.to

Участь у протестах у Нових Санжарах беруть тисячі людей

Селищна голова Нових Санжар Інна Коба заявила, що про рішення центральної влади розмістити евакуйованих з Китаю дізналася за допомоги соцмережі Facebook. Про це вона розповіла в інтерв’ю «Главкому».

«До мене телефонували люди і просто казали: відкрийте Facebook, подивіться на те, що робиться. Ніхто з влади мені не повідомив про рішення направити евакуйованих до нас», - розповіла Інна Коба. Вона розповіла, що з учорашнього вечора намагалася дізнатися більше інформації, але «ніхто нічого не знає». «Зверталася до голови держадміністрації нашого району, до працівників СБУ, хотіла, щоби людям роз’яснили ситуацію, оскільки місцеві мешканці дуже занепокоєні», - каже пані Коба.

За її словами, нині у селищі неспокійна ситуація, оскільки протестувальники вимагають, щоби в селі не розміщували людей, які прибули з провінції Хубей. Очільниця селищної ради розповіла, що напередодні ввечері мала зустріч із активістами і закликала дочекатися сьогоднішнього ранку, адже підтверджень того, що людей з Китаю везтимуть до Нових Санжар не було.

«Запрошувала на зустріч голову місцевої райдержадміністрації. Він був, але нічого людям не говорив. Людей не могли заспокоїти, бо ніхто не знав, що робиться. Головний лікар лікарні нічого не знав про те, що розміщатимуть людей, керівник департаменту охорони здоров’я Полтавської області також не в курсі був, шокований. Це розповідаю вам про ситуацію станом на 22:00», - розповіла Інна Коба, додаючи, що нині протестують тисячі людей.

Нагадаємо, літак з ураженого коронавірусом китайського міста Ухань з українцями та іноземцями, який після дозаправки вилетів з Києва, прибув до Харкова об 11:50.

У Міжнародному аеропорту Харкова літак з Уханя розмістять на ізольованій стоянці.

Нагадаємо, літак авіакомпанії SkyUp з евакуйованими з Уханя українцями та іноземцями зранку 20 лютого приземлився в аеропорту «Бориспіль» на дозаправлення, далі він вирушив до Харкова.

На борту перебували 45 українців та 27 іноземців, а також екіпаж та лікарі. Зазначається, що всі здорові.

З аеропорту евакуйованих на транспорті ДСНС та під охороною поліції везуть до медичного центру «Нові Санжари» на Полтавщині. Там вони пробудуть на обсервації 14 днів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що медичний центр, куди доставлять евакуйованих з Уханя, буде найбільш охоронюваним в країні. Також він звернувся до протестуючих, які намагаються блокувати дорогу на під'їзді до медцентру в Нових Санжарах (Полтавщина), та закликав українців бути людяними. Під Полтавою вже почалися сутички між поліцією і противниками евакуації українців з Китаю.

Також «Главком» попереджає, що на електронну пошту громадян почали надходити листи із інформацією про те, що в Україні лабораторно підтверджено п’ять випадків захворювання на коронавірус: по два у Києві та Львові і ще один – у Харкові. На сайтах МОЗ і Центру громадського здоров'я жодної інформації про появу коронавірусу в Україні немає. У пресслужбі МОЗ «Главкому» спростували цю інформацію. Крім того, у пресслужбі Центру.