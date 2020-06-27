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    У світі

    Росія пропонувала винагороду талібам за вбивство військових США, — The New York Times

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    З 2011 року США почали поступово скорочувати свій контингент в Афганістані - Росія пропонувала винагороду талібам за вбивство військових США, — The New York Times
    З 2011 року США почали поступово скорочувати свій контингент в Афганістані

    За даними розвідки США, Росія таємно пропонувала винагороду за вбивство військових США та інших країн коаліції в Афганістані

    The New York Times повідомляє, що російська розвідка таємно пропонувала бойовикам Талібану гроші за вбивство в Афганистані військових коаліції, яку очолює США.

    Посилаючись на джерела в керівництві США, газета зазначає, що інформація стала відома в Пентагоні ще кілька місяців тому. Видання відзначає, що в 2019 році в Афганістані вбили 20 американців.

    Джерела NYT не привели деталі російських операцій. За даними журналістів, дані були отримані під час допитів захоплених бойовиків у Афганістані. Інформація вже була передана президенту США Дональду Трампу.

    NYT зазначає, що в Білому домі наразі думають про те, як відповісти Росії. Розглядаються різні варіанти: від відправки скарг дипломатичними каналами до нових санкцій.

    У той же час, у Кремлі відзначили, що не знають про подібні звинувачення.

    «Якщо хто-небудь висуне їх, ми відповімо», - заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

    У Національній раді безпеки США, Пентагоні, Державному департаменті, ЦРУ та Талібані не стали коментувати цю інформацію.

    Військовий контингент США присутній в Афганістані з 2001 року (військові увійшли в країну у відповідь на теракт 11 вересня 2001 року). За цей час загинуло більше 2 тис. американських військовослужбовців. З 2011 року США почали поступово скорочувати свій контингент і в 2014 році вивели основні бойові сили. 

    Також на території країни присутні і сили країн НАТО, які здійснюють невійськову місію.

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