СБУ затримала п'ятьох підозрюваних у держзраді та одного «злодія у законі»

Вони передавали інформацію про переміщення ЗСУ

Служба безпеки України затримала п'ятьох людей, які підозрюються у співпраці з російськими військовими у Донецькій і Закарпатській областях. Про це повідомила Служба безпеки України.

В СБУ стверджують, що вони передавали інформацію про переміщення української армії та фотографували їхні позиції, а також інші об'єкти інфраструктури. Ці дані російські військові використали для завдання ракетних та авіаударів. Підозрюваних у співпраці з російською армією можуть судити за державну зраду.

Крім того, вдалося заарештувати «злодія у законі» Георгія Кіладзе, який входить до списку санкцій РНБО. Він у групі з 10 осіб намагався покинути Україну через Молдову.

Донецька область

В СБУ заявили, що в Покровську чоловік і жінка фотографували та знімали на відео аеродроми, електростанції, мости й інші об'єкти. Усі матеріали вони передавали російському військовому за гроші, що зараз перебуває на тимчасово окупованій території України. У Краматорську двоє підозрюваних збирали відомості про переміщення військ ЗСУ на сході та передавали бойовикам "ДНР".

Закарпатська область

Повідомляється, що в Берегівському районі 24-річний киянин збирав і передавав фото й інформацію про пересування техніки збройних сил України разом з її дислокацією. Отримані дані використовувалися для наступальних і терористичних операцій армією РФ.

Вінницька область

Співробітники СБУ спільно з прикордонниками затримали 10 чоловіків призовного віку, намагалися втекти з України до Молдови. Серед них виявився «злодій у законі» Георгій Кіладзе, який входить до списку санкцій РНБО.

До слова, робоча група, яка працювала над розробкою проекту закону про боротьбу з колаборантами, представила у Києві свій законопроект. Окрім «Національного Корпусу», який виступив ініціатором внесення документу до парламенту, до складу робочої групи увійшли народні депутати, правники, представники ветеранської спільноти та громадськості.

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