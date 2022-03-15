Рано чи пізно розруха поглине і путінський бункер

Питання лише у часі та ціні, яку заплатить увесь світ за нереалізовані фантазії упоротого фюрера

Щура, що стрибнув на, як йому здавалося, беззахисну жертву, відкинули в сторону

Мовою оригіналу

Путин – это разруха

Разруха после обстрелов украинских городов.

Разруха в головах россиян.

Разруха российской экономики.

И грядущая разруха России как таковой.

Вопрос только во времени и цене, которую заплатит весь мир за нереализованные фантазии упоротого фюрера.

Ответа на вопрос «сколько еще?» нет. Военные эксперты могут спорить о том, когда у него закончатся ракеты, когда танки, когда солдаты.

Но когда закончится сам Путин, угадать невозможно.

Крысу, прыгнувшую на, как ей казалось, беззащитную жертву, отшвырнули пинком, и теперь она будет скалить зубы в бункере, потрясая ядерными ракетами.

Но процесс разрухи остановить не получится. Рано или поздно он доберется и до бункера.

Джерело: блог Романа Шрайка

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