Рано чи пізно розруха поглине і путінський бункер
Щура, що стрибнув на, як йому здавалося, беззахисну жертву, відкинули в сторону
Мовою оригіналу
Путин – это разруха
Разруха после обстрелов украинских городов.
Разруха в головах россиян.
Разруха российской экономики.
И грядущая разруха России как таковой.
Вопрос только во времени и цене, которую заплатит весь мир за нереализованные фантазии упоротого фюрера.
Ответа на вопрос «сколько еще?» нет. Военные эксперты могут спорить о том, когда у него закончатся ракеты, когда танки, когда солдаты.
Но когда закончится сам Путин, угадать невозможно.
Крысу, прыгнувшую на, как ей казалось, беззащитную жертву, отшвырнули пинком, и теперь она будет скалить зубы в бункере, потрясая ядерными ракетами.
Но процесс разрухи остановить не получится. Рано или поздно он доберется и до бункера.
Джерело: блог Романа Шрайка