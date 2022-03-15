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    Думки вголос

    Рано чи пізно розруха поглине і путінський бункер

    • Роман Шрайк

      Журналіст

    •  glavcom.ua
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    Питання лише у часі та ціні, яку заплатить увесь світ за нереалізовані фантазії упоротого фюрера - Рано чи пізно розруха поглине і путінський бункер
    Питання лише у часі та ціні, яку заплатить увесь світ за нереалізовані фантазії упоротого фюрера

    Щура, що стрибнув на, як йому здавалося, беззахисну жертву, відкинули в сторону

    Мовою оригіналу

    Путин – это разруха

    Разруха после обстрелов украинских городов.

    Разруха в головах россиян.

    Разруха российской экономики.

    И грядущая разруха России как таковой.

    Вопрос только во времени и цене, которую заплатит весь мир за нереализованные фантазии упоротого фюрера.

    Ответа на вопрос «сколько еще?» нет. Военные эксперты могут спорить о том, когда у него закончатся ракеты, когда танки, когда солдаты.

    Но когда закончится сам Путин, угадать невозможно.

    Крысу, прыгнувшую на, как ей казалось, беззащитную жертву, отшвырнули пинком, и теперь она будет скалить зубы в бункере, потрясая ядерными ракетами.

    Но процесс разрухи остановить не получится. Рано или поздно он доберется и до бункера.

    Джерело: блог Романа Шрайка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія війна Путін путінський режим #stoprussia
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    Рано чи пізно розруха поглине і путінський бункер