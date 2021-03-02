У Києві презентували проєкт закону про колабораціонізм

Законопроєкт про протидію колабораціонізму був зареєстрований у Верховній Раді 24 лютого

Робоча група, яка працювала над розробкою проекту закону про боротьбу з колаборантами, представила у Києві свій законопроект. Окрім «Національного Корпусу», який виступив ініціатором внесення документу до парламенту, до складу робочої групи увійшли народні депутати, правники, представники ветеранської спільноти та громадськості.

«В першу чергу цей закон має прибрати правовий вакуум, який є в питанні колабораціонізму на сьомий рік війни. Росія не веде з нами лінійну війну. Вона веде війну гібридну. І в цьому вона активно використовує п'яту колону, яка діє всередині країни. На дану хвилину в України немає інструменту, який міг би цю п'яту колону прибрати з медійного і політичного життя», – сказав лідер «Національного корпусу» Андрій Білецький під час прес-конференції.

На думку юриста Віктора Шендибила, законопроект стосується не лише питання справедливості, але й національної безпеки. «Питання, які він має вирішити – окрім питання справедливості є ще й питання національної безпеки, тому що є ряд людей, які співпрацею з агресором, співпрацею з ворогом уже показали, що вони не лояльні до нашої країни та можуть становити певну загрозу. Тому потрібно встановити ряд обмежень, а у окремих випадках, коли це необхідно, і покарати цих люде за діяння, які вони вчиняли», – сказав Шендибило.

За його словами, закон діятиме не лише на фізичних, але й на юридичних осіб. «Важлива новела в нашому законопроекті, важливі пункти – це те, шо він буде поширюватись також на юридичних осіб. Тобто якщо людина яка була визнана колаборантом, була засуджена за колабораційну діяльність, є уповноваженою особою якоїсь партії, громадської організації, ЗМІ, будь-якої юридичної особи і вчинає цю діяльність від її імені, то до такої юридичної особи буде застосовуватись спеціальний захід – це є ліквідація та конфіскація», – пояснив правник.

Як зазначив народний депутат від «Слуги народу» Єгор Чернєв, питання ухвалення такого законопроекту є більш, ніж актуальним. «На жаль, на 7 рік війни у нас є громадяни з українським паспортом, які працюють на державу-агресора в тій чи іншій формі, перебуваючи і на території України і на тимчасово окупованих територіях. Є навіть депутати, які підпадають під дію такого законопроекту», – зауважив він.

Як повідомлялось раніше, законопроєкт про протидію колабораціонізму був зареєстрований у Верховній Раді 24 лютого.