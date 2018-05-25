СБУ затримала комерсантів, які продавали авіаквитки до окупованого Криму

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Співробітники СБУ виявили документацію, яка підтверджує продаж нелегальних авіаквитків та докази перерахування грошей на рахунки російських авіакомпаній

Низка комерційних структур у Києві та Одесі нелегально продавали авіаквитки з російських міст до аеропорту «Сімферополь» на рейси авіакомпаній, які Україна внесла до санкційного списку. Правоохоронці заблокували цю діяльність, передає прес-центр СБУ.

Як повідомили у прес-центрі, оперативники спецслужби задокументували, що низка комерційних структур у Києві та Одесі нелегально здійснювали реалізацію авіаквитків з російських міст до аеропорту Сімферополя та у зворотному напрямку на рейси авіакомпаній РФ, зокрема внесених до санкційного списку РНБО України.

«У рамках кримінальних проваджень, відкритих за ч.2 ст.332, ч.2 ст.332-1, ст.334 Кримінального кодексу України, правоохоронці провели слідчі дії в офісах комерсантів», — йдеться у повідомленні.

Під час обшуків, зазначили у відомстві, співробітники СБУ виявили документацію, яка підтверджує продаж нелегальних авіаквитків та докази перерахування грошей на рахунки російських авіакомпаній. Вирішується питання щодо оголошення про підозру в скоєнні злочинів менеджменту комерційних структур.