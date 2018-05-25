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    СБУ затримала комерсантів, які продавали авіаквитки до окупованого Криму

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    СБУ затримала комерсантів, які продавали авіаквитки до окупованого Криму

    Співробітники СБУ виявили документацію, яка підтверджує продаж нелегальних авіаквитків та докази перерахування грошей на рахунки російських авіакомпаній

    Низка комерційних структур у Києві та Одесі нелегально продавали авіаквитки з російських міст до аеропорту «Сімферополь» на рейси авіакомпаній, які Україна внесла до санкційного списку. Правоохоронці заблокували цю діяльність, передає прес-центр СБУ.

    Як повідомили у прес-центрі, оперативники спецслужби задокументували, що низка комерційних структур у Києві та Одесі нелегально здійснювали реалізацію авіаквитків з російських міст до аеропорту Сімферополя та у зворотному напрямку на рейси авіакомпаній РФ, зокрема внесених до санкційного списку РНБО України.

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    СБУ затримала комерсантів, які продавали авіаквитки до окупованого Криму
    СБУ затримала комерсантів, які продавали авіаквитки до окупованого Криму
    СБУ затримала комерсантів, які продавали авіаквитки до окупованого Криму
    СБУ затримала комерсантів, які продавали авіаквитки до окупованого Криму
    СБУ затримала комерсантів, які продавали авіаквитки до окупованого Криму

    «У рамках кримінальних проваджень, відкритих за ч.2 ст.332, ч.2 ст.332-1, ст.334 Кримінального кодексу України, правоохоронці провели слідчі дії в офісах комерсантів», — йдеться у повідомленні.

    Під час обшуків, зазначили у відомстві, співробітники СБУ виявили документацію, яка підтверджує продаж нелегальних авіаквитків та докази перерахування грошей на рахунки російських авіакомпаній. Вирішується питання щодо оголошення про підозру в скоєнні злочинів менеджменту комерційних структур.

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