«Укроборонпром» призначив керівників трьох підприємств



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Спеціально створений номінаційний комітет сформував на кожну із позицій «короткий список» кандидатів із 50 претендентів

Всього на керівні посади восьми підприємств подалися 350 кандидатів

Концерн «Укроборонпром» за результатами відкритого відбору призначив нових керівників на заводи ім. Малишева та № 410 цивільної авіації, а також до компанії «Укрспецекспорт».

Про це повідомили у держконцерні.

Гендиректором Заводу ім. Малишева став Василь Крилас, який до того працював на харківських заводах «Електроважмаш», «Харківпродмаш» та «Спецмаш Україна».

Гендиректором Заводу 410 став Олексій Попов. Про Попова повідомляється, що він завершив Харківський авіаційний інститут за спеціальністю Авіаційні двигуни і енергетичні установки та отримав управлінську освіту у Франції та Канаді. Також Попов «працював на різних посадах на українському підприємстві, що займається виробництвом та розробкою систем керування повітряних і космічних суден».

Гендиректором «Укрспецекспорту» став Вадим Ноздря, депутат Київради. Раніше він вже працював в Укрспецекспорті, забезпечуючи виконання зовнішньоекономічних контрактів на постачання та ремонт техніки. У 2008 році Ноздря став засновником і генеральним директором ТОВ «Савік Шустер Студіос».

«В Укроборонпромі провели відкритий відбір на посади керівників восьми підприємств, що входять до складу концерну. Всього на керівні посади восьми підприємств подалися 350 кандидатів. Спеціально створений номінаційний комітет сформував на кожну із позицій «короткий список» кандидатів із 50 претендентів», - додали у концерні.

До складу номінаційного комітету входили: керівництво концерну, представники профільного комітету Верховної Ради та РНБО, представники посольств країн G7 та громадських організацій — Національного антикорупційного комітету з оборони та State Watch.

«По закінченню відбору всі нові керівники добровільно пройшли дослідження на поліграфі», — додали в «Укроборонпромі».