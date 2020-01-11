Спецслужби Росії намагалися завербувати працівника одного з підприємств Укроборонпрому (відео)



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Всі випадки залучення громадян до шпигунської діяльності здійснювалось на території Росії

Контррозвідка Служби безпеки України викрила факти вербування представниками ФСБ РФ українських громадян.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Контррозвідники спецслужби викрили факти вербування представниками ФСБ РФ трьох мешканців Сумської області. Серед них ‒ колишній правоохоронець, вчитель та працівник одного з підприємств регіону, яке входить до складу концерну «Укроборонпром», – йдеться у повідомленні.

Як встановлено, у всіх випадках залучення громадян до шпигунської діяльності здійснювалось на території РФ відомими контррозвідці СБУ співробітниками управління ФСБ РФ по Курській області. Вони, зокрема, застосовували до українців шантаж і погрози, обіцяли грошову винагороду.

Зазначається, що за допомогою завербованих агентів ФСБ РФ намагалася отримати актуальні розвідувальні відомості про місця розташування підрозділів регіонального управління СБУ, дислокованих в області військових частин ЗСУ. Вони також планували дістати інформацію про завод на Сумщині, який виробляє продукцію для оборонної галузі.

Всі громадяни України, які стали об’єктами вербування спецслужб РФ, добровільно повідомили СБУ про ці факти.

Наразі тривають слідчо-оперативні дії у межах кримінального провадження за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Контррозвідка Служби безпеки України вкотре застерігає громадян, що в зоні ризику та підвищеної уваги спецслужб РФ перебуває широкий спектр наших співвітчизників – від державних та військовослужбовців, представників правоохоронних органів, учасників АТО (ООС), національно-патріотичних організацій, до пересічних громадян України, які виїжджають до РФ чи окупованих територій для працевлаштування, з туристичною метою, відвідування родичів тощо.

Згідно зі ст. 111 Кримінального кодексу України державна зрада карається позбавленням волі строком до 15 років. Але громадянин України звільняється від кримінальної відповідальності, якщо він на виконання злочинного завдання не вчинив жодних дій і добровільно заявив органам державної влади про свій зв’язок з ворожою спецслужбою.

Нагадаємо, ФСБ під українськими акаунтами веде гібридну війну в соцмережах.