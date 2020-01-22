На Миколаївщині СБУ припинила діяльність наркоугруповання, яке кришував поліцейський



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Фото: ssu.gov.ua

Під час слідчих дій вилучено понад 200 грамів амфетаміну, значну кількість зброї та боєприпасів

У Миколаєві Служба безпеки України викрила організоване наркоугруповання, яке займалося виготовленням та реалізацією амфетаміну. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що організував наркобізнес місцевий мешканець під «дахом» працівника поліції. Зловмисник спільно зі своїми подільниками облаштував нарколабораторію в одному із приватних автомобільних гаражів обласного центру.

Виготовлену речовину зловмисники розповсюджували серед наркозалежних осіб міста.

Загальний обсяг наркоторгівлі становив у середньому півмільйона гривень щомісяця за ціною 1 грам ‒ 500 гривень.

На організатора працювало сім наркодилерів, діяльність яких «прикривав» поліцейський.

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, збут та зберігання наркотичних речовин) Кримінального кодексу України правоохоронці провели 11 обшуків за місцями мешкання зловмисників та в їхніх автомобілях.

Під час слідчих дій вилучено понад 200 грамів амфетаміну, значну кількість зброї та боєприпасів.

Наразі згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України затримано організатора наркобізнесу, поліцейського та ще трьох фігурантів справи.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.