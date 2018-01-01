СБУ заявила про викриття хакерів, які планували красти гроші з банків

Правоохоронці зафіксували спроби хакерської атаки на банківські мережі

Служба безпеки України заявили про виявлення хакерського угруповання, яке планувало викрадати гроші з рахунків клієнтів банківських установ, зокрема державних. Про це повідомляє прес-служба СБУ. «Правоохоронці встановили, що троє місцевих мешканців збираються здійснити несанкціоноване втручання до інформаційних банківських мереж



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Правоохоронці зафіксували спроби хакерської атаки на банківські мережі

Служба безпеки України заявили про виявлення хакерського угруповання, яке планувало викрадати гроші з рахунків клієнтів банківських установ, зокрема державних.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

«Правоохоронці встановили, що троє місцевих мешканців збираються здійснити несанкціоноване втручання до інформаційних банківських мереж для отримання доступу до персональних даних клієнтів фінансових установ. Зловмисники із використанням спеціалізованого шкідливого програмного забезпечення планували «зламати» системи дистанційного банківського обслуговування. Через зараження інформаційних мереж банків хакери розраховували отримати несанкціонований доступ до особистих даних клієнтів та зняти гроші з рахунків», — ідеться у повідомленні.

Правоохоронці зафіксували спроби хакерської атаки на банківські мережі та встановили зловмисників.

Під час обшуків вдома у зловмисників знайшли комп’ютери зі шкідливим програмним забезпеченням, електронні накопичувачі інформації, міжнародні банківські картки, документацію, які підтверджують наміри здійснити оборудку. Все це вилучене для експертизи.