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У Києві з'явиться офіс Міжнародного кримінального суду

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Києві з'явиться офіс Міжнародного кримінального суду
Андрій Костін / Telegram

На роботу Міжнародного кримінального суду в Україні виділено майже $5 млн

Генеральний прокурор Андрій Костін та секретар Міжнародного кримінального суду Пітер Льюїс підписали угоду про відкриття представництва в Україні. Про це генпрокурор повідомив у Twitter.

Костін назвав підписання документа «ще одним кроком до забезпечення повної відповідальності за міжнародні злочини».

«Це лише початок, але вагомий початок. Переконаний, ми не зупинимося, допоки всі винні у міжнародних злочинах, скоєних проти України, не будуть притягнуті до відповідальності. Включно з вищим військово-політичним керівництвом злочинного режиму РФ», – йдеться в повідомленні.

Генпрокурор зазначив, що має надію на подальшу співпрацю у розслідуванні та переслідуванні злочинів Росії проти України.

«Твердо вірю, що наші спільні зусилля допоможуть у розбудові більш справедливого світу», – додав він.

Раніше повідомлялося, що на роботу Міжнародного кримінального суду в Україні виділено майже $5 млн.

Нагадаємо, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та  уповноваженої президента РФ у справах дітей Марії Львової-Бєлової. У заяві суду йдеться, що остання пов'язана із «незаконним вивезенням дітей» з України. При цьому російське МЗС називало звинувачення у насильницькому вивезенні неповнолітніх з української території хибними.

У Росії вже погрожують суду в Гаазі гіперзвуковою ракетою. 

До слова, виданий у Гаазі ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна – довічний

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Теги: суд Генпрокурор Київ росія путін

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