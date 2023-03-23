У Києві з'явиться офіс Міжнародного кримінального суду
На роботу Міжнародного кримінального суду в Україні виділено майже $5 млн
Генеральний прокурор Андрій Костін та секретар Міжнародного кримінального суду Пітер Льюїс підписали угоду про відкриття представництва в Україні. Про це генпрокурор повідомив у Twitter.
Костін назвав підписання документа «ще одним кроком до забезпечення повної відповідальності за міжнародні злочини».
«Це лише початок, але вагомий початок. Переконаний, ми не зупинимося, допоки всі винні у міжнародних злочинах, скоєних проти України, не будуть притягнуті до відповідальності. Включно з вищим військово-політичним керівництвом злочинного режиму РФ», – йдеться в повідомленні.
Генпрокурор зазначив, що має надію на подальшу співпрацю у розслідуванні та переслідуванні злочинів Росії проти України.
«Твердо вірю, що наші спільні зусилля допоможуть у розбудові більш справедливого світу», – додав він.
Раніше повідомлялося, що на роботу Міжнародного кримінального суду в Україні виділено майже $5 млн.
Нагадаємо, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої президента РФ у справах дітей Марії Львової-Бєлової. У заяві суду йдеться, що остання пов'язана із «незаконним вивезенням дітей» з України. При цьому російське МЗС називало звинувачення у насильницькому вивезенні неповнолітніх з української території хибними.
У Росії вже погрожують суду в Гаазі гіперзвуковою ракетою.
До слова, виданий у Гаазі ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна – довічний.
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