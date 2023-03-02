«Смерть кремлівському тирану!». «Російський Добровольчий корпус» записав відео з Брянщини

«Російський Добровольчий корпус» закликав громадян РФ до бунту

З’явилися нові подробиці інциденту у Брянській області, куди за даними російської пропаганди нібито проникла українська ДРГ. Однак згодом відповідальність на себе взяв «Російський Добровольчий Корпус» – підрозділ російських добровольців, які воюють на боці України. Відео опублікували в їхньому офіційному Telegram-каналі.

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Чоловіки на відео заявляють, що прийшли на Брянщину, щоб показати росіянам, що зі зброєю в руках можна боротися з російським режимом.

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«Прямо зараз на всіх інтернет-ресурсах ви можете побачити новини про «українські ДРГ», які вбили дітей, взяли заручників, але водночас спішно пішли і таке інше. Все це брехня кремлівських пропагандистів. Російський Добровольчий Корпус прийшов до Брянської області, щоб показати співвітчизникам, що надія є, що вільні російські люди зі зброєю в руках можуть боротися з режимом», – йдеться у відео.

На іншому відео кажуть: «Ми записуємо це відео з Брянської області. Ми прийшли сюди не як ДРГ, а як визволительна армія на свою землю, на відміну від путінської армії катів та насильників. Ми не воюємо з цивільними, ми прийшли сюди, щоб вас визволяти. Закликаємо вас, візьміть зброю та воюйте з путінським, кремлівським, кривавим режимом. Слава РДК, смерть кремлівському тирану».

У Банковій наголосили, що повідомлення росіян про події в Брянській області є ніщо інше, як провокація.

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Нагадаємо, що «Главком» розповідав про те, як облаштований найзагадковіший підрозділ ЗСУ – Російський добровольчий корпус.

До слова, українські військові звернулися до українців та порадили ретельніше сприймати інформацію.