Секс-працівники у Греції розкритикували нові правила роботи під час пандемії Covid-19



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Нові правила можуть змусити секс-працівників піти в підпілля

Правила, які почали діяти 15 червня, закликають секс-працівників зберігати імена та телефони клієнтів

Грецькі секс-працівники стурбовані тим, що нові керівні принципи з охорони праці та техніки безпеки для захисту їх і клієнтів від коронавірусу завдадуть шкоди їхньому бізнесу.

Про це повідомляє агентство Reuters.

У понеділок по всій Греції відновили роботу борделі. Правила, які почали діяти 15 червня, закликають секс-працівників зберігати імена та контактні телефони клієнтів.

«Який клієнт даватиме нам свою особисту інформацію? Я кажу вам, люди будуть голодувати», - сказала Анна Курупуру, транс-жінка, яка очолює групу підтримки співробітників секс-бізнесу Red Umbrella.

Правила зобов’язують використовувати маски, партнери повинні тримати голови нарізно, необхідна зміна постільної білизни після кожного клієнта, обов’язкові безготівкові платежі.

Працівники галузі опинились в економічній скруті через пандемію, оскільки не отримували ніяких пільг і виплат під час карантину. Нові правила можуть змусити секс-працівників піти в підпілля.

Раніше повідомлялось, що у Франції секс-працівники звернулися до президента Макрона про фінансову допомогу через кризу.

Як повідомлялось, станом на ранок середи, 17 червня, загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 443 685осіб. У свою чергу, одужали 3 955 179людей. Всього у світі 8 173 940 осіб інфіковано.

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Як повідомлялось, в Україні станом на ранок 17 квітня підтверджено 33 234 випадки Covid-19, з них 14 943 одужали, 943 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 758 випадків.