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    Кількість нових випадків Covid-19 зростає третій день поспіль. Дані з усіх регіонів

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    <span>Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована на Львівщині &ndash; 155, Закрпатті&nbsp;&ndash; 82 та у Чернівецькій області&nbsp;&ndash; 69</span> - Кількість нових випадків Covid-19 зростає третій день поспіль. Дані з усіх регіонів
    Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована на Львівщині – 155, Закрпатті – 82 та у Чернівецькій області – 69
    Фото: pixabay.com

    За добу Україна побила два антирекорди: за кількістю випадків захворювання на Covid-19 – 758 та за кількість смертей від коронавірусу – 31

    Станом на ранок 17 квітня підтверджено 33 234 випадки Covid-19, з них 14 943 одужали, 943 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 758 випадків.

    Усього проведених досліджень в Україні методом ПЛР – 517 995, методом ІФА – 97 935.

    Усього захворювання підтверджено у 2445 дітей та 5650 медиків. Госпіталізації потребували 9390 осіб, підключення до апарату ШВЛ – 327 пацієнтів. 23 844 хворий перебував на амбулаторному лікуванні. Серед одужавших 3370 медпрацівників.

    Загалом випадки підтверджено:

    • Вінницька обл. — 1500 (915 одужали);
    • Волинська обл. — 1554 (490 одужали);
    • Дніпропетровська обл. — 1012 (726 одужали);
    • Донецька обл. — 338 (130 одужали);
    • Житомирська обл. — 1147 (574 одужали);
    • Закарпатська обл. — 1808 (745 одужали);
    • Запорізька обл. — 538 (366 одужали);
    • Івано-Франківська обл. — 1849 (1044 одужали);
    • м. Київ — 4026 (1230 одужали);
    • Київська обл. — 2078 (867 одужали);
    • Кіровоградська обл. — 592 (493 одужали);
    • Луганська обл. — 66 (42 одужали);
    • Львівська обл. — 3227 (644 одужали);
    • Миколаївська обл. — 323 (217 одужали);
    • Одеська обл. — 1158 (426 одужали);
    • Полтавська обл. — 281 (259 одужали);
    • Рівненська обл. — 2499 (1379 одужали);
    • Сумська обл. — 230 (169 одужали);
    • Тернопільська обл. — 1510 (1033 одужали);
    • Харківська обл. — 1652 (774 одужали);
    • Херсонська обл. — 183 (174 одужали);
    • Хмельницька обл. — 577 (435 одужали);
    • Черкаська обл. — 564 (369 одужали);
    • Чернівецька обл. — 4082 (1328 одужали);
    • Чернігівська обл. — 440 (107 одужали).

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    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 17 червня 2020 року до Центру надійшло 1136 повідомлень про підозру на Covid-19 . Всього з початку 2020 року надійшло 74653 повідомлення про підозру на Covid-19.

    Нагадаємо, станом на ранок 16 червня підтверджено 32 476 випадків Covid-19, з них 14 528 одужали, 912 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 666 випадків.


    Крим Київ Україна коронавірус
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