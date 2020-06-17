Оперативні дані МОЗ. За добу поставлено два антирекорди: за кількістю захворювань та смертей від Covid-19



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Загалом за весь час пандемії захворіли 33 234 людини Фото: pixabay.com

За останню добу зафіксовано 758 нових випадків коронавірусу та 31 летальний випадок

Станом на ранок 17 червня в Україні зафіксовано 758 нових випадків коронавірусу, це на 92 випадки більше, ніж учора (666). З них 43 дитини, а також 50 медпрацівників.

Було госпіталізовано 175 осіб.

Зафіксовано 31 летальний випадок (вчора 11).

При цьому одужали 415 пацієнтів (вчора 275).

Загалом за весь час пандемії захворіли 33 234 людини, з них – 2 445 дитини, – 5 650 медпрацівників.

Загалом одужало 14 943 людей, летальних випадків – 943.

За попередню добу було здійснено 18 412 тестів, з них – 10 659 дослідження методом ПЛР, а також 7 753 ІФА-тестувань.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській області – 155, на Закрпатті – 82, у Чернівецькій області – 69.

Нагадаємо, станом на ранок 16 червня підтверджено 32 476 випадків Covid-19, з них 14 528 одужали, 912 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 666 випадків.