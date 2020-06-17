У світі від коронавірусу одужали майже 4 млн людей



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Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (2 137 731), Бразилія (923 189) та Росія (544 725)

Всього у світі 8 173 940 осіб інфіковано

Станом на ранок середи, 17 червня, загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 443 685осіб. У свою чергу, одужали 3 955 179людей. Про це повідомляє Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).

Всього у світі 8 173 940 осіб інфіковано.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (2 137 731), Бразилія (923 189), Росія (544 725), Індія (354 065), Велика Британія (299 600), Іспанія (244 328), Італія (237 500), Перу (237 156), Франція (194 347), Іран (192 439), Німеччина (188 252), Чилі (184 449) і Туреччина (181 298).

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США — 116,962 особи, Бразилії — 45,241, Великій Британії — 42,054, Італії — 34,405, Франції — 29 439 та Іспанії — 27,136. У Китаї загалом — 4638, уже більше місяця не зафіксовано жодного летального випадку.

Коронавірус в Україні

Всього 32476

Хворіють 17036

Одужали 14528

Померли 912

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Нагадаємо, станом на ранок 16 червня підтверджено 32 476 випадків Covid-19, з них 14 528 одужали, 912 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 666 випадків.