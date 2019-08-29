Семерак: Україна серед лідерів країн, які борються зі зміною клімату



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Україна може розпочати масштабну модернізацію в рамках Паризької угоди, і це важливо не проґавити», - підкреслив Семерак

Україна на сьогодні знаходиться в авангарді світових процесів по запобіганню зміні клімату.

Про це міністр екології Остап Семерак повідомив в інтерв’ю «Главкому».

«Світ дійшов до висновку, що продаж кіотських квот виявився неефективним інструментом у боротьбі зі зміною клімату. Тобто принцип «багаті країни платять, але все одно забруднюють» не працює, бо планеті байдуже, як людство розподіляє фінансові потоки.

Паризька угода передбачає створення «книги правил», в якій вже виписані інструменти, як понизити середньорічну температуру на планеті. Дуже просто: понизимо – виживимо всі, і багаті країни, і бідні. Не понизимо – загинемо разом. Це відкриває абсолютно нові взаємини у світі, нову філософію, бо всі ми є рівними перед цією загрозою», - зауважив Семерак.

Міністр зазначив, що Україна одна з перших у світі відчула цей тренд, і «ми в авангарді світових процесів по запобіганню зміні клімату».

«У нас дуже гарна динаміка по законодавчі базі, а по фінансових аспектах Угоди планується завершити роботу на цьогорічному зібранні в Чилі. Але вже нині ми маємо позитивну співпрацю з деякими країнами у двосторонньому форматі, який буде мати фінансове продовження та встановлення на промислових об’єктах обладнання, що зменшить викиди в атмосферу. Паризька угода дає таку можливість. Україна може розпочати масштабну модернізацію в рамках Паризької угоди, і це важливо не проґавити», - підкреслив Семерак.