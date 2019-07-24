Вакарчук нарешті зважився і очолив свою партію



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Святослав Вакарчук офіційно очолив партію Голос Фото Станіслава Груздєва, Главком

Юлія Клименко, яка очолювала «Голос», зосередиться на роботі над економічним порядком денним для політсили

Святослав Вакарчук став головою політичної партії «Голос». Відповідне рішення з'їзд партії ухвалив 24 липня.

«Сьогодні з'їзд партії «Голос» обрав Святослава Вакарчука головою партії», - йдеться у повідомленні.

Своєю чергою, Юлія Клименко, яка очолювала «Голос», зосередиться на роботі над економічним порядком денним для політсили.

«Тепер, по завершенню виборчої кампанії та «Туру змін», я можу зосередитись на розбудові партії «Голос». Я дуже вдячний Юлії за її роботу з реорганізації партії, формування виборчого штабу та керівництва виборчою кампанією, завдяки якій «Голос» за два місяці з нуля стала парламентською партією», - сказав Вакарчук.

У партії зазначили, що політсила починає готуватися до місцевих виборів.

Нагадаємо, партія «Голос» пройшла за результатами виборів до Верховної Ради. Партія трохи не добрала до 6% (17 мандатів). Вакарчук був першим номером у передвиборчому списку. Він заявив, що переговори про створення коаліції партія почне після оголошення офіційного оголошення результатів виборів Центральною виборчою комісією.

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ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ

Раніше один з лідерів партійного списку «Голосу» Ярослав Юрчишин зазначив, що партійці ніколи не об'єднуватимуться з проросійськими політсилами, лише з тими, за яким не стоять олігархи. «Ми ніколи не ввійдемо у коаліцію з проросійськими силами, які відстоюють інтерес окупанта. За яке б життя вони не називалися. Ми готові вступати в коаліцію із тими силами, за якими не стоять олігархи. Якщо сили Порошенка і Тимошенко будуть серйозно готові вести розмови про деолігархізацію — ми готові з ними вести переговори», — повідомив він.