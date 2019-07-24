  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Вакарчук нарешті зважився і очолив свою партію

    • Розсилка
    Святослав Вакарчук офіційно очолив партію Голос&nbsp; - Вакарчук нарешті зважився і очолив свою партію
    Святослав Вакарчук офіційно очолив партію Голос 
    Фото Станіслава Груздєва, Главком

    Юлія Клименко, яка очолювала «Голос», зосередиться на роботі над економічним порядком денним для політсили

    Святослав Вакарчук став головою політичної партії «Голос». Відповідне рішення з'їзд партії ухвалив 24 липня

    «Сьогодні з'їзд партії «Голос» обрав Святослава Вакарчука головою партії», - йдеться у повідомленні.

    Своєю чергою, Юлія Клименко, яка очолювала «Голос», зосередиться на роботі над економічним порядком денним для політсили. 

    «Тепер, по завершенню виборчої кампанії та «Туру змін», я можу зосередитись на розбудові партії «Голос». Я дуже вдячний Юлії за її роботу з реорганізації партії, формування виборчого штабу та керівництва виборчою кампанією, завдяки якій «Голос» за два місяці з нуля стала парламентською партією», - сказав Вакарчук.

    У партії зазначили, що політсила починає готуватися до місцевих виборів.

    Нагадаємо, партія «Голос» пройшла за результатами виборів до Верховної Ради. Партія трохи не добрала до 6% (17 мандатів). Вакарчук був першим номером у передвиборчому списку. Він заявив, що переговори про створення коаліції партія почне після оголошення офіційного оголошення результатів виборів Центральною виборчою комісією. 

    Дострокові вибори у Верховну Раду 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Слуга народу
      43.17%
    • ОПЗЖ
      13.01%
    • Батьківщина
      8.18%
    • Європейська солідарність
      8.11%
    • Голос
      5.83%
    • Радикальна партія Олега Ляшка
      4.01%
    • Сила і честь
      3.82%
    • Опозиційний блок
      3.03%
    • Українська стратегія Гройсмана
      2.40%
    • Партія Шарія
      2.23%
    • Свобода
      2.16%
    • Громадянська позиція
      1.05%
    • Партія зелених України
      0.65%
    • Самопоміч
      0.64%
    • Аграрна партія України
      0.49%
    • Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі
      0.47%
    • Сила людей
      0.19%
    • Сила права
      0.14%
    • Соціальна справедливість
      0.11%
    • Патріот
      0.10%
    • Факел
      0.05%
    • Незалежність
      0.05%

    Раніше один з лідерів партійного списку «Голосу» Ярослав Юрчишин зазначив, що партійці ніколи не об'єднуватимуться з проросійськими політсилами, лише з тими, за яким не стоять олігархи. «Ми ніколи не ввійдемо у коаліцію з проросійськими силами, які відстоюють інтерес окупанта. За яке б життя вони не називалися. Ми готові вступати в коаліцію із тими силами, за якими не стоять олігархи. Якщо сили Порошенка і Тимошенко будуть серйозно готові вести розмови про деолігархізацію — ми готові з ними вести переговори», — повідомив він.

     Читайте також: Хамон, вино і скромна перемога. Драматичний день виборів у штабі Вакарчука
    Читайте також
    Верховна Рада вибори депутати Святослав Вакарчук партії партія Голос
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ