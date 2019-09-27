Семирічна дівчинка, яка постраждала під час обвалу будинку в Дрогобичі, досі в лікарні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Дрогобичі внаслідок обвалу в будинку на вул. Грушевського загинули восьмеро людей Фото: ДСНС

Дитину, яка отримала переломи кісток тазу, переправили на лікування з Дрогобича до Львова

Із семи госпіталізованих після трагічного обвалу будинку у місті Дрогобич Львівської області у лікарні наразі залишається тільки семирічна дівчинка, всі інші постраждалі виписані додому.

Про це 27 вересня повідомляє УНН з посиланням на інформацію керівника відділу охорони здоров’я Дрогобицької міськради Володимира Чуба.

«Після трагедії семеро людей було госпіталізовано. У Дрогобичі після обстеження залишилося четверо, а двоє було переведено на лікування в установи міста Львова. На сьогоднішній день з семи чоловік залишається госпіталізованою лише одна семирічна дитина. Усі решта пацієнтів виписані зі стаціонару», - сказав Чуба.

За його словами, дівчинку з переломами кісток тазу сьогодні переправили на лікування з Дрогобича у Львівську стаціонарну лікарню швидкої допомоги.

Нагадаємо, вночі 28 серпня у м. Дрогобич по вул. Грушевського, 101, у чотириповерховому чотирипід’їздному житловому будинку сталося руйнування під’їзду з першого по четвертий поверх.

Під завалами рятувальники знайшли тіла вісьмох загиблих (з них одна дитина). З-під завалів врятували сімох осіб, із них п'ятеро дітей.

Серед загиблих опинилася ціла родина: 5-річний хлопчик, його 21-річна сестра та їхня бабуся.

Рятувальники опублікували відео з місця трагедії в житловому будинку у Дрогобичі.

Президент Володимир Зеленський у зв’язку з обвалом житлового будинку у Дрогобичі заявив, що доручить новому уряду провести аудит житлових будинків по всій країні.

Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області обрав запобіжний захід двом підозрюваним у службовій недбалості працівникам комунального підприємства у Дрогобичі у справі обвалу житлового будинку.