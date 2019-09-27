Семирічна дівчинка, яка постраждала під час обвалу будинку в Дрогобичі, досі в лікарні
Дитину, яка отримала переломи кісток тазу, переправили на лікування з Дрогобича до Львова
Із семи госпіталізованих після трагічного обвалу будинку у місті Дрогобич Львівської області у лікарні наразі залишається тільки семирічна дівчинка, всі інші постраждалі виписані додому.
Про це 27 вересня повідомляє УНН з посиланням на інформацію керівника відділу охорони здоров’я Дрогобицької міськради Володимира Чуба.
«Після трагедії семеро людей було госпіталізовано. У Дрогобичі після обстеження залишилося четверо, а двоє було переведено на лікування в установи міста Львова. На сьогоднішній день з семи чоловік залишається госпіталізованою лише одна семирічна дитина. Усі решта пацієнтів виписані зі стаціонару», - сказав Чуба.
За його словами, дівчинку з переломами кісток тазу сьогодні переправили на лікування з Дрогобича у Львівську стаціонарну лікарню швидкої допомоги.
Нагадаємо, вночі 28 серпня у м. Дрогобич по вул. Грушевського, 101, у чотириповерховому чотирипід’їздному житловому будинку сталося руйнування під’їзду з першого по четвертий поверх.
Під завалами рятувальники знайшли тіла вісьмох загиблих (з них одна дитина). З-під завалів врятували сімох осіб, із них п'ятеро дітей.
Серед загиблих опинилася ціла родина: 5-річний хлопчик, його 21-річна сестра та їхня бабуся.
Рятувальники опублікували відео з місця трагедії в житловому будинку у Дрогобичі.
Президент Володимир Зеленський у зв’язку з обвалом житлового будинку у Дрогобичі заявив, що доручить новому уряду провести аудит житлових будинків по всій країні.
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