  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Семирічна дівчинка, яка постраждала під час обвалу будинку в Дрогобичі, досі в лікарні

    • Розсилка
    <div class="alt"> <div class="alt">У Дрогобичі внаслідок обвалу в будинку на вул. Грушевського загинули восьмеро людей</div> <div class="copy"></div> </div> <div class="copy"></div> - Семирічна дівчинка, яка постраждала під час обвалу будинку в Дрогобичі, досі в лікарні
    У Дрогобичі внаслідок обвалу в будинку на вул. Грушевського загинули восьмеро людей
    Фото: ДСНС

    Дитину, яка отримала переломи кісток тазу, переправили на лікування з Дрогобича до Львова

    Із семи госпіталізованих після трагічного обвалу будинку у місті Дрогобич Львівської області у лікарні наразі залишається тільки семирічна дівчинка, всі інші постраждалі виписані додому.

    Про це 27 вересня повідомляє УНН з посиланням на інформацію керівника відділу охорони здоров’я Дрогобицької міськради Володимира Чуба.

    «Після трагедії семеро людей було госпіталізовано. У Дрогобичі після обстеження залишилося четверо, а двоє було переведено на лікування в установи міста Львова. На сьогоднішній день з семи чоловік залишається госпіталізованою лише одна семирічна дитина. Усі решта пацієнтів виписані зі стаціонару», - сказав Чуба.

    За його словами, дівчинку з переломами кісток тазу сьогодні переправили на лікування з Дрогобича у Львівську стаціонарну лікарню швидкої допомоги.

    Нагадаємо, вночі 28 серпня у м. Дрогобич по вул. Грушевського, 101, у чотириповерховому чотирипід’їздному житловому будинку сталося руйнування під’їзду з першого по четвертий поверх.

    Під завалами рятувальники знайшли тіла вісьмох загиблих (з них одна дитина).  З-під завалів врятували сімох осіб, із них п'ятеро дітей.

    Серед загиблих опинилася ціла родина: 5-річний хлопчик, його 21-річна сестра та їхня бабуся. 

    Рятувальники опублікували відео з місця трагедії в житловому будинку у Дрогобичі.

    Президент Володимир Зеленський у зв’язку з обвалом житлового будинку у Дрогобичі заявив, що доручить новому уряду провести аудит житлових будинків по всій країні.

    Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області обрав запобіжний захід двом підозрюваним у службовій недбалості працівникам комунального підприємства у Дрогобичі у справі обвалу житлового будинку.

    Читайте також
    Львівщина надзвичайні ситуації лікарня аварія будинок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ