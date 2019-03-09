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    У світі

    Зіткнення з поліцією призвели до нових затримань «Жовтих жилетів» у Парижі

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    &laquo;Жовті жилети&raquo; вийшли знову на протести - Зіткнення з поліцією призвели до нових затримань «Жовтих жилетів» у Парижі
    «Жовті жилети» вийшли знову на протести
    Фото: AFP

    В протестах у Парижі брали участь близько 7 тис. демонстрантів

    У Парижі на акції руху «Жовті жилети», які сьогодні, 9 березня, вийшли на нову акцію протестів співробітниками поліції було заарештовано 13 осіб. Про це повідомляє BFMTV.

    Повідомляється, що протестувальники кидали в поліцію пляшки, на що у відповідь правоохоронці застосували сльозогінний газ. Це призвело до зіткнень між сторонами і до нових затримань.

    Після цього протестувальники попрямували у бік Єлисейських полів, де почалися нові сутички і правоохоронцям довелося задіяти водомети.

    За даними міністерства внутрішніх справ Франції, в протестах у Парижі беруть участь близько 7 тис. демонстрантів.

    Нагадаємо, на початку березня у Парижі під час акцій протесту руху «жовтих жилетів» поліція затримала 33 людини.

    Джерело: РБК-Україна

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