Зіткнення з поліцією призвели до нових затримань «Жовтих жилетів» у Парижі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Жовті жилети» вийшли знову на протести Фото: AFP

В протестах у Парижі брали участь близько 7 тис. демонстрантів

У Парижі на акції руху «Жовті жилети», які сьогодні, 9 березня, вийшли на нову акцію протестів співробітниками поліції було заарештовано 13 осіб. Про це повідомляє BFMTV.

Повідомляється, що протестувальники кидали в поліцію пляшки, на що у відповідь правоохоронці застосували сльозогінний газ. Це призвело до зіткнень між сторонами і до нових затримань.

Після цього протестувальники попрямували у бік Єлисейських полів, де почалися нові сутички і правоохоронцям довелося задіяти водомети.

hearing that France 24 is leading their broadcast with protests in Venezuela right now instead of footage like this coming from its own city, can anyone confirm?#GiletsJaunes #ActeXVII#Acte17#MacronDemission#MacronMustGo pic.twitter.com/WA1olm4ad4 — Luke Rudkowski (@Lukewearechange) 9 березня 2019 р.

holy cow, 5 people have lost a hand, 22 people have lost an eyeball and over 100 people have been seriously injured during the #yellowvest movement, but yet the majority of people won't even know about this violent state response to protests#GiletsJaunespic.twitter.com/8pvT0oyIMt — Luke Rudkowski (@Lukewearechange) 9 березня 2019 р.

За даними міністерства внутрішніх справ Франції, в протестах у Парижі беруть участь близько 7 тис. демонстрантів.

Нагадаємо, на початку березня у Парижі під час акцій протесту руху «жовтих жилетів» поліція затримала 33 людини.

Джерело: РБК-Україна