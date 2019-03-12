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    У Польщі вчителі вимагають підвищення зарплат

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    У Польщі вчителі вимагають підвищення зарплат

    Вимоги вчителів передані керівнику Малопольського управління у справах освіти

    В Польщі вчителі вимагають підвищення зарплат, а також скасування низки змін у законі про освіту, що стосуються, зокрема, оцінки їхньої роботи і подовженого шляху просування по службі.

    Про це повідомляє Польське радіо.

    Зазначається, що вчителі зайняли приміщення Малопольського управління у справах освіти. Вони провели всю ніч у залі засідань шкільної ради, вимагаючи зустрічі з міністром освіти і прем'єр-міністром.

    Вимоги вчителів передані керівнику Малопольського управління у справах освіти, який заявив, що виступить посередником в переговорах між протестуючими і урядом.

    Нагадаємо, Київська міська профспілка працівників освіти направила до Верховної Ради пропозиції щодо визнання булінгом злочинних дій батьків щодо педагогів.

    У Хмельницькій області суд ухвалив рішення щодо притягнення до адміністративної відповідальності особи за булінг. Булером виявився старшокласник однієї із місцевих шкіл, а потерпілим - його вчитель.

    Джерело: УНН

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