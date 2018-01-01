Сенат США скликає засідання щодо помилкової ракетної тривоги на Гаваях

Сенатори хочуть також дізнатися, чому оголошення тривоги на Гаваях було скасовано не одразу

Слідом за рішенням Палати представників, Сенат американського Конгресу має намір провести власні слухання та розібратися, хто винний у помилковому спрацюванні системи попередження про ракетний удар на Гаваях (США). Про це повідомило інформагентство Reuters. «Сенат США планує 25 січня провести слухання щодо несанкціонованого попередження про



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У Конгресі проведуть слухання щодо помилкової ракетної тривоги на Гаваях

Сенатори хочуть також дізнатися, чому оголошення тривоги на Гаваях було скасовано не одразу

Слідом за рішенням Палати представників, Сенат американського Конгресу має намір провести власні слухання та розібратися, хто винний у помилковому спрацюванні системи попередження про ракетний удар на Гаваях (США).

Про це повідомило інформагентство Reuters.

«Сенат США планує 25 січня провести слухання щодо несанкціонованого попередження про загрозу ракетного удару на Гаваях, яке спричинило паніку та роздратування, в той час як Федеральна комісія з питань зв'язку розслідує цю справу», - зазначається в повідомленні.

Сенатори хочуть також дізнатися, чому оголошення тривоги на Гаваях було скасовано не одразу, а тільки через 38 хвилин.

Офіційного оголошення про заплановане слухання в Сенаті ще не було оприлюднене, однак, воно очікується ближчим часом. При цьому зазначається, що слухання пройде в Комітеті з питань торгівлі, науки й транспорту.