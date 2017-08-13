Сенатор: звільнення спецпрокурора Мюллера буде кінцем Трампа

Один із лідерів Республіканської партії готовий захищати спеціального прокурора

Сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем, який має гарні відносини із Дональдом Трампом, заявив про те, що звільнення спеціального прокурора Роберта Мюллера буде кінцем перебування на посаді нинішнього глави Білого Дому. На думку сенатора про це знають всі в адміністрації Дональда Трампа. При цьому, із іншого боку, Ліндсі Грем заявив, що



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем

Один із лідерів Республіканської партії готовий захищати спеціального прокурора

Сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем, який має гарні відносини із Дональдом Трампом, заявив про те, що звільнення спеціального прокурора Роберта Мюллера буде кінцем перебування на посаді нинішнього глави Білого Дому. На думку сенатора про це знають всі в адміністрації Дональда Трампа. При цьому, із іншого боку, Ліндсі Грем заявив, що розуміє чому нинішній глава Білого Дому є розчарованим, адже будь-який президент хотів би покінчити із критикою. Про це повідомляє видання Washington Examiner.

Сенатор-республіканець заявив про те, що очікує розслідування новини про те, що в червні 2017 року Дональд Трамп розглядав можливість звільнення із посади спеціального прокурора. Хоча в кінці кінців, як відзначив Ліндсі Грем, Роберту Мюллеру необхідно дати можливість завершити свою роботу.

Грем заявив про те, що не збирається відкидати повідомлення про відповідні наміри 45 президента США щодо спеціального прокурора як іще один приклад «неправдивих новин». Сенатор-республіканець заявив про те, що повністю довіряє Роберту Мюллеру, який із своєю командою із травня 2017 року розслідує можливу змову команди Дональда Трампа із РФ під час виборів.

Також Ліндсі Грем пообіцяв зробити все від нього залежне, щоб гарантувати можливість спеціальному прокурору виконувати своє завдання, в тому числі через прийняття відповідних законів, які б унеможливили звільнення Роберта Мюллера. Цей крок сенатор виправдав тим, що США були країною верховенства права до приходу Дональда Трампа і мають залишитися нею після того, як нинішній очільник країни залишить свою посаду.